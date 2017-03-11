開啟個人生命史與大歷史的對話 移民移工生命故事顯影 臺史博特展看見「新臺客」



(中央社訊息服務20170311 16:34:51)在臺灣有一群人，他們是移民、移工的一份子，也是我們身邊的家人、朋友、工作夥伴。臺史博「新臺客：東南亞移民移工在臺灣特展」集結3個移民家庭及14個近代移民移工個人生活物件與創作，希望打破觀眾以往對「移民」、「移工」模糊的集體名詞想像，透過有血有肉的個人生命故事顯影，帶觀眾看見「新臺客」，認識屬於這個世代的新臺灣。



特展今（11）日開幕，開幕典禮中由來自越南、菲律賓及印尼的南洋台灣姊妹會成員共同演唱由姊妹們填詞、改作泰國民謠的「เพลง รำวงวันลอยกระทง姊妹頌」，呈現南洋姊妹遠渡來臺心情，以及描寫受國籍法被迫與子女分離的無奈、姊妹們創作詞曲的「媽媽早安」，姊妹會成員們也以帶動唱，引領現場參與者共同吟唱Rasa Sayang，期許南洋姊妹們作為臺灣與東南亞各國間橋樑，透過歌聲獻上情意與祝福。



國立臺灣歷史博物館館長王長華表示，臺灣共有逾14萬東南亞移民、68萬移工，這些先後來臺的新臺客們，早已成為形塑臺灣文化重要的一份子。因此在這次的展覽中，臺史博試圖把聚光燈映照在這些新臺客身上，藉由他們獨一無二的生命經歷分享，讓生活在臺灣島上的每個人更深入地彼此認識。她也強調，臺史博始終相信，歷史不是空盪的史料與文字敘述，希望透過這些具有情感溫度的新臺客生命故事和大歷史對話，讓臺灣歷史中的多元文化更清晰立體地顯影，呈現這個世代的臺灣。



展覽聚焦於近50年間臺灣的東南亞移民及移工，除了敘說移民歷史，也讓觀眾透過移民移工的生活物件、影像、聲音、創作等，從不同的視角，理解各族群存在的自尊、驕傲與個人價值。展覽入口「寄．托/寄託」，藉移民移工與家人間的物件郵寄與情感連結為引，揭開序幕；「冷戰反共排華：半世紀前的東南亞移民」，以幾個印尼、越南的華僑家庭為例，說明1960、70年代排華與反共等大環境的政治變遷下，這群政府積極爭取的「海外僑民」如何飄洋過海來臺，而隨著冷戰終結與兩岸情勢改變，東南亞與中國的移民移工又如何成為政策法令下的「他者」；「為何而來：他與她的臺灣故事」呈現14個來自泰國、柬埔寨、越南、印尼、菲律賓等國家的移民及移工故事，他們有的是家庭主婦、電臺主持人、社區營造工作者、NGO工作人員、以及在療養院所、科技園區、漁業的工作者，展覽中不僅呈現他們的懷鄉思緒、對未來的期許，更勾勒出他們在臺工作、家庭、閒暇與藝文生活的鮮明樣貌，讓觀眾認識新臺客和你我一樣的日常；「新臺客歷史進行曲」則以年表大事記，帶觀眾關注1990年代起，東南亞移民及移工人數快速成長下，浮現的法規、人權及社會正義的議題，及四方報、南洋台灣姊妹會等社會團體因應這些議題而採取的行動，進而反思當代的我們應該如何行動，共創更美好的新臺灣。



展覽自3月11日起至11月5日於臺史博第3特展室展出。展覽期間，也將邀請展覽中所提到的移民、移工到館，透過深度的物件導覽與個人生命故事分享，讓觀眾進一步認識更多生活在臺灣這塊土地上的新臺客故事。相關活動將陸續刊載於臺史博官網（www.nmth.gov.tw）最新訊息，歡迎觀眾密切關注，並踴躍報名參與。



訊息來源：文化部



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