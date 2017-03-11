南臺科技大學舉辦第12屆數位訊號處理創思設計競賽 十八校師生角逐國際參賽資格



(中央社訊息服務20170311 16:31:31)南臺科技大學於10日舉辦「數位訊號處理創思設計競賽」，本屆競賽共有來自國立臺灣科技大學等18所大專校院共156隊報名、人數約有450人參加，進入決賽共90隊，約300人。本屆競賽將選出一隊參加國際賽，大會將補助兩位學生出國機票六萬元及生活費六萬五千元。



南臺科技大學副校長李坤崇表示，科技進步快速，現在已經是「數位」的時代，無論在影音訊號處理與嵌入式平台、綠能與控制應用、健康照護應用等科技，都是朝數位網路系統來發展，這也讓各種科技產品功能變得更好、性能更快更穩定、體積更小、價格更便宜。校方在數位訊號處理技術方面之推動不遺餘力，未來將配合電資工程及相關系所之發展，持續在此領域努力。



本屆「數位訊號處理創思設計競賽」目的在於提升技職體系學生對整體應用系統的創思、設計、實作、測試與整合能力，透過競賽可提升技職體系學生之實作能力、專業競爭力與國際知名度。此次競賽分軟體與嵌入式平台應用組、綠能與控制應用組、與健康照護應用組、瑞薩數位訊號處理器應用組及Microchip數位訊號處理器應用組等5組。



報名參賽學校有國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立虎尾科技大學、國立高雄應用科技大學、國立高雄海洋科技大學、陸軍專科學校、台北城市科技大學、聖約翰科技大學、弘光科技大學、修平科技大學、崑山科技大學、樹德科技大學、龍華科技大學、醒吾科技大學、高苑科技大學、及南臺科技大學等共18校師生角逐國際參賽資格。決賽將於今(10)日於南臺科技大學E棟圖資大樓舉行，各組得獎隊伍，第一名給予學生獎金肆萬元，第二名給予獎金貳萬元，第三名給予獎金壹萬元，前三名均給予獎牌與獎狀，並錄取佳作若干名頒發獎狀。



訊息來源：南臺科技大學



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