遠東科大歡度校慶 澎恰恰率群星獻藝



(中央社訊息服務20170311 16:27:34)遠東科大慶祝建校49周年校慶，10日開始一連兩天的慶祝活動，讓人驚喜連連，全校師生充滿歡樂的氣息。重頭戲晚上6點開始，在遠東科大體育館前，三立電視台超級夜總會，錄製慶祝遠東科大校慶晚會節目。雖然正要開錄，下起一場不小的雨，三位主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗，希望能稍解南部旱象，同時不畏風雨，照常開錄，更讓上千位現場觀眾，有同舟共濟的心。所幸這場雨來得急去得也快，讓節目能順利演出。



這場晚會也是配合遠東科大成立流行音樂產業管理系誓師大會，由遠東科大校長王元仁頒發證書及教鞭，授證給即將擔任該系客座教授的三位主持人，以及名作詞作曲家江志豐，「慈善歌后」詹雅雯，正式為培養新一代影、視、歌幕前幕後人才而努力。



三位透過第一屆遠東盃藝能新秀選拔賽歌唱技術組得獎，青年高中陳宥瑋、南英商工影視科王薇琄、中華藝術學校影劇科王珮霓都即將進入該系就讀，現場演唱歌曲並接受江志峰、詹雅雯當場教授歌唱技巧。南英商工表演藝術組得獎的兩組同學，也都穿著校服在台上載歌載舞。而遠東科大休閒系學生，除扮演整場秩序維持，及演出結束善後工作，更成功帶動現場氣氛，讓整場尖叫聲不斷，也讓澎恰恰大讚是開播以來，觀眾最熱情、情緒最高昂、配合度最佳的一場錄影。



「慈善歌后」詹雅雯介紹遠東小巨人王政文祖孫的故事，王政文現場獻給相依為命的阿嬤一封信，且表示要勇敢做自己，希望能回饋阿嬤養育之恩，更是賺人熱淚，現場加油聲不斷。其他還有賴銘偉、符瓊音、鄭仲茵、向蕙玲、黑面、張文琦、郭婷荺、Under Love等堅強卡斯演出精彩節目，成功打響流行音樂系名號，相信能夠吸引更多嚮往演藝事業的年輕朋友就讀。



訊息來源：遠東科技大學



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