綠島海岸油污事件縣長黃健庭震怒 指示全力追元兇 臺東縣環保局結合環保署迅速啟動應變機制



(中央社訊息服務20170311 15:16:40)台東綠島沿岸長達約8公里的海岸及海底昨日被人發現有零星分散式的油污，台東縣環保局謝清泉局長及環保署水保處劉瑞祥副處長今(11)日一早即率相關人員裝備赴綠島指揮應變，並協調海巡署、東管處、綠島鄉公所提供人員資材，共同執行現場岸際之油污清除作業，環保署李應元署長並指示全力支援地方進行油污清除工作，臺東縣長黃健庭針對本次事件更表示震怒，並下達追緝元凶的決心。



臺東縣環境保護局昨(10)日獲報綠島鄉岸際及海底有不明來源之油污染物，經陸續蒐集各方資訊後，當日晚間緊急與環保署、海巡署東部地區巡防局、東部海岸國家風景區管理處、台灣中油股份有限公司、綠島鄉公所等單位聯繫會商，並即啟動重大海洋油污染事件緊急應變作業，尤其是位於礁岩間隙縫處，清除作業必須與時間賽跑，同時亦須採取正確方式，以避免再次漲潮後擴大污染範圍或二次污染的產生。另外，為保存證據及後續調查所需，環保局人員亦同步進行污染物採樣作業。



為追查污染元凶，環保署已派請海洋污染專家啟動污染追溯模擬，及運用衛星資源等科學工具，搭配交通部AIS船舶辨識系統、海巡署岸際雷達站航跡資訊等，並請航港局提供相關航經該海域船舶資料，以追查回溯可能的污染來源。



台東縣長黃健庭對於本油汙相當震怒，認為已嚴重破壞綠島珍貴的自然生態資源，除希望社會大眾均應嚴厲譴責，也請中央除支援善後，並特別指示環保局長謝清泉積極找出線索，設法追查元兇依法究辦。



環保局指出，海洋油污染事件經常造成生態浩劫，尤其豐富的海洋資源更是綠島發展命脈，目前已與環保署、海巡單位及綠島各界組成處理小組分工合作，臺東縣政府將盡全力儘速回復當地優質環境，也期望透過各方資源及先進技術的協助，找出惡劣污染行為者並給予嚴懲。



訊息來源：台東縣政府



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