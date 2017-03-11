萬大菁英學生潘雨軒 樂觀開朗挑戰航空夢



(中央社訊息服務20170311 14:35:02)萬能科技大學航空暨運輸服務管理系大一優秀新生，潘雨軒自永平工商餐飲管理科畢業，統測成績高達為522.5分。雨軒樂觀開朗的個性下，有著不服輸的個性，覺得念航服系之後的發展比較有機會，對空服員的工作懷抱夢想。



雨軒認為念航服系的優點是加強外語能力，同時可以學到多國語言，大一學英文、日文，大二學韓文，能夠培養未來國際就業市場的競爭力。而且萬能科大的菁英計畫提供40萬獎助學金與培訓計畫，表現優異者更能獲選為美國、日本姐妹校的交換學生，提升雨軒挑戰自我的信心與企圖心。



永平工商餐飲科成立至今20餘年，人才輩出，在業界具相當名氣，學生更在國內外各項大比賽屢屢獲獎。潘雨軒也在永平培育之下，在永平考取5張證照，中餐丙級、烘培丙級、西餐丙級及服務人員證照與飲料調製丙級。潘雨軒特別懷念高中運動會比賽第一名，全班團結一致的氣氛讓雨軒難忘，希望未來有機會能成為空服員，為母校爭光。



訊息來源：萬能科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209946.aspx