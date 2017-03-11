李金樹家人合資捐贈竹圍分隊救護車1輛



(中央社訊息服務20170311 13:53:58)為發揚無私大愛奉獻精神並提升當地救災救護效能，李金樹君及家屬遂捐贈予第三救災救護大隊竹圍分隊新式高頂救護車1輛，特感謝民眾捐贈救護車輛提升緊急救護品質，於106年3月11日上午10時30分假竹圍消防分隊(本市淡水區中正東路1段125號)舉行捐贈典禮。



李金樹先生為感念父(李春和先生)母(李張玉女女士)親養育之恩，特與兄弟姊妹等9人合資捐贈，希冀以父母親名義捐贈救護車1輛，而鄭戴麗香議員因得知淡水區竹圍分隊救護車即將屆齡需汰換，特把握機會協助完成心願。消防局自成立以來，即蒙企業、團體及個人之熱心捐助，使救護出勤同仁能第一時間迅速安全抵達現場，並輔以新穎精良之器材設備救治病患。本次捐贈之救護車內部配置為最新型之救護器材(含自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、心肺復甦墊板、數位無線電組及行車紀錄器等)，希冀能守護淡水及鄰近區域居民，俾提升救護品質。



新北市幅員廣闊、人口眾多，救護量連年成長，至105年已達19萬2,403件，為因應需求及提供市民最佳服務，本局自96年起辦理新北市第一期高級救護員訓練(EMTP)，至105年本局EMTP人數已達478人為全國之冠，救護績效於近年有顯著成效，以更具體之康復出院率比較， 103年127人(5.11%)，104年145人(6.17%)，105年則上升至165人(7.03%)。



訊息來源：新北市政府消防局



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