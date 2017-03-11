《白蟻：慾望迷惘》電影座談會 暢談何謂正義及人性脆弱



(中央社訊息服務20170311 09:38:56)電影《白蟻：慾望迷惘》的座談會於3月11日在東吳大學雙溪校區普仁堂舉行，由東吳大學學生會主辦，邀請朱賢哲導演、男主角金鐘影帝吳慷仁、女主角鍾瑤等演員來到校園，暢談全片拍攝的心路歷程。



不同於台灣多數主流電影，題材多半離不開家庭、喜劇、本土等人性良善的面向，《白蟻：慾望迷惘》刻畫的是鮮少被搬上檯面的主題─人性黑暗又脆弱的一面。朱賢哲導演表示，世上的一切皆是好壞並存的，不須刻意描述光明，也不必刻意避開黑暗，每個人內心都有恐懼且脆弱的一面，「人有兩大恐懼，一是面對死亡，二是情慾實踐。這兩大恐懼會影響一個人一生的生活型態。」黑暗一直存在著，而正因如此，光明才得以完整。



藉此電影，也想帶出社會上的霸凌議題，進而探討正義的定義到底為何?朱賢哲導演認為「道德和正義是浮動的」，是會隨著時空環境所改變的，譬如這百年來大眾對同志的看法也有所不同。另外，朱導演提到人們很容易用自己的道德觀去評斷且定義他人，當碰上一些社會議題，人們常團結並齊聲攻擊，形成多數意見暴力的霸凌，而這種集體意識只會反映出人的荒謬。



對此，男主角吳慷仁感到同意，形容正義的標準如同一個風向球，總是在改變，我們看到的真相到底是什麼？當有人刻意製造出一個假象去掩蓋真相，我們或許永遠也無法得知事情原貌。會中，女主角鍾瑤也指出，正義不是以對立的角度去爭辯事情的是非對錯，畢竟事件已經發生，我們應該以現況去採取行動，進而變得更好才是真正的正義。演員蔡星瑀更說，正義源自於內心的價值觀，常常在沒有全盤了解之前，就出現社會輿論，「正義是拿來提醒自己，而不是去約束他人。」



在《白蟻：慾望迷惘》拍攝過程中，朱導演認為讓大家一起創作，呈現出來的是很令人驚豔的，大家都會各自提供意見，創造出更棒的拍戲方法。活動之末，朱導演點出台灣影視弱項為道德批評及內在缺乏自信，期勉臺灣能夠做出更多不一樣類型的電影，並走向國際，讓世界看見臺灣。



訊息來源：東吳大學



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