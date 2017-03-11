與學子談國際金融家 中信銀董座童兆勤：「不畏懼、有自信」



(中央社訊息服務20170311 09:35:54)如何成為一個優秀的國際金融家？中信金融管理學院於9日邀請中國信託商業銀行董事長童兆勤於「中信傳習」課程開講。童董事長為美國羅徹斯特大學材料碩士，兼任中信美國子行董事長，學經歷兼優，2016年代表銀行被國際權威財經機構《The Asian Banker》雜誌推選為領導能力及業務表現最佳的CEO。



童兆勤董事長以「領導者如何應對錯綜複雜之商業模式」為題演說，他引用《論語•顏淵篇》「君子之德風，小人之德草。草上之風，必偃。」認為領導者的品德好比是風，群衆的德行就好比是草，風在草上吹，草必隨風倒，所以領導者的一舉一動不僅重要，更具有影響力。童董事長勉勵中金院學生，現階段台下之各位均屬於「潛龍勿用」之階段，都還年輕，需要更多的時間及經驗的歷練來成為優秀之領導者。童董事長也說，雖然憑著自己之力量要改變社會之商業營運模式實為困難，但是積極的改變自己以符社會所需也不失為一個方法。而從學校踏入社會之第一個條件就是「不畏懼及有自信」。



童董事長認為，要做到「不畏懼及有自信」，「自我瞭解、自我學習及自我改變」相當重要！他提到每個機會都是可以成就自己理想的目標，面對機會不要有這四種盲點，「看不見、看不起、看不懂或來不及」這樣是無法成就自己的理想的！時時能精準判斷何者為生機、危機及轉機，是未來能在社會生存之要件。最後，童董事長以《乾卦•九五》爻辭為：「飛龍在天，利見大人。」勉勵各位同學，只要自己有充足的準備，和衷共濟，並有好的時機配合，一定有機會能一躍而起，嶄露頭角。



訊息來源：中信金融管理學院



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