給學生跨越教科書的英語力！美國ETS首度舉辦托福紙筆測驗專業發展工作坊 甄選台灣種子教師



(中央社訊息服務20170311 09:10:50)根據教育部統計，每年出國念大學的應屆高中生逐年增加，近六年來已成長近1.6倍；另一方面，近年大專校院境外學生人數也連年走高，104年一舉突破11萬人大關，105年再增加5千人，較96年攀升2.8倍。這些數字代表著，台灣的校園從高中到大學，必須提供學生以英語接觸知識的學習環境，不論他是即將出國的高中生，或是在台灣和境外生一起修習學程的大學生。



2017年暑假，美國ETS將首次舉辦托福紙筆測驗官方講師培訓活動「托福紙筆測驗專業發展工作坊 （TOEFL ITP Propell® Workshop）」，為了培育台灣學術英語教學發展之人才，ETS臺灣區總代理忠欣公司特地舉辦該工作坊台灣地區講師甄選活動，希望透過甄選台灣優秀的英語教師赴美國培訓，以期回國後能協助台灣的英語教師們共同提升青年學子的學術英語競爭力。



受到全球化以及國際知名大學積極在台招生的影響，高中生出國念大學已經成為年輕世代學習知識的新選擇；同樣的，這也給台灣的大學帶來招生壓力，學程國際化除了吸引外籍生，也對台灣的學生招招手。



教學必須國際化的衝擊迎面而來，出任此次講師甄選活動評選委員會召集人的台北大學人文學院院長劉慶剛表示，不論是大學的全英語學程，或是高中生出國念大學，學術英語（EAP, English for Academic Purposes）能力都是必備的。



劉慶剛說明，學術英語不只是一般生活上使用的「英文」而已，學生必須具備的學術英語能力還要包含大量閱讀英文資料的能力、思考力、批判力和整合力，老師要給學生的是跨越教科書的綜合英語應用能力。而要讓學生擁有學術英語能力，老師的角色也很重要！老師要先具備學術英語的理論、教學技巧等，才能設計出一堂跨領域課程，提升學生們的學術英語競爭力。



為了協助有意出國念大學的學生，在高中時期就具備未來在海外念書時所需的學術英語能力，許多高中成立語言資優班、開設托福英語課程、鼓勵學生參與國際活動等等，在高中階段即厚植學術英語能力。



新北市板橋高中校長高纗a表示，近年來愈來愈多海外頂尖大學積極來台招收績優學生，學校鼓勵學生開拓國際視野，這幾年板中畢業生就讀世界排名前百大的頂尖大學者人數逐年升高，2016年近10位就讀世界百大，如美國德州大學奧斯汀分校、英國雪菲爾大學等，累積就讀百大人數也近30位。



板橋高中也與ETS臺灣區總代理忠欣公司合作簽訂師生英文增能課程三年計畫，開設托福課程，並在校內舉辦托福紙筆測驗（TOEFL ITP），幫助學生在大學入學英語考試與相關英文檢定獲得佳績，也藉此錄取世界前百大；相關測驗成績，也會作為校方甄選香港大學見學團、美國史丹福大學創客見學團的甄選依據。板中學生英文能力逐年增加，2016年底，板中周信佑同學參加托福紙筆測驗，得分620分以上，已達世界頂尖大學的入學標準。



根據ETS的原始設計，托福測驗是評量英語非母語的學生，是否有到英語系國家求學所需要的語言能力，全球目前有超過9000所學校或機構使用托福測驗做為篩選門檻或成績標準。



師大附中英文科教師吳詩綺是ETS官方認證的TOEFL iBT Propell Workshop講師，在接受ETS的訓練後，她也嘗試將英語置入其他學術領域課程中。她在高一英文課中開設「做化學實驗學英文」課程，讓學生在高中時就模擬國外大學的真實情境、接受跨領域學習、跨學科挑戰，並以托福測驗評量學生是否具備能在國外課堂的能力，對於有志前往海外念大學的高中生而言，無疑是一大幫助。



忠欣公司營運長吳紹銘表示，「托福紙筆測驗專業發展工作坊（TOEFL ITP Propell® Workshop）講師培訓工作坊」台灣地區講師甄選活動，獲選的英語教師將赴美國ETS總部培訓，結業後通過審核將成為ETS官方認證講師，到大專校院及高中講授ETS之專業發展工作坊課程，成為教授學術英語課程的種子教師。



歡迎目前任職於台灣地區之大專校院、TOEFL iBT 104分或TOEFL ITP 627分以上、對於學術英語教學富有熱忱之教師報名參加，即日起至4月6日申請截止，詳細甄選辦法請上http://www.toefl.com.tw/itp/propell/查詢。



訊息來源：忠欣股份有限公司



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