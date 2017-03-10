美國紐約華爾街附近的公牛雕像，可說是當地的知名地標。現在這座雕像出現了「對手」！當地時間三八婦女節前夕，一座取名為「無畏小女孩」的銅像，正式豎立在公牛銅像對面。出資打造這座銅像的投顧公司，希望可以藉此提醒各大企業，讓更多女性加入高階管理層行列。



由女性藝術家克莉絲汀威斯堡創作的「無畏小女孩」銅像，美國紐約當地時間三八婦女節前夕，正式揭幕，豎立在華爾街知名地標公牛銅像對面。她的個頭雖然嬌小，但表情堅毅，雙手叉腰，似乎正用她炯炯有神的雙眼，瞪著龐大的公牛銅像。這座展現「大無畏」精神的銅像，立刻成為大小遊客爭相合影的新目標。



==記者 VS 8歲女孩 桑卡利布莉娜==

（為何你想跟她拍照)

因為我希望自己

能夠變得跟她一樣



==華爾街上班族 克莉絲汀卡里魏斯特==

當你看到公牛銅像時 牠彷彿充滿敵意

而無畏小女孩銅像 則挺身面對牠

彷彿在說 我可以做任何我想做的事

我認為這是很讓人驚喜

且有力的訊息



出資打造這座銅像的，是全球規模第三大的美國「道富環球投資管理」公司。許多女性上班族特別穿著紅色服裝，和小女孩銅像拍照，藉此抗議金融界男女同工不同酬的現象。



==上班族 妮可藍耶==

金融界的女性 薪資低於男性

所以我們特別穿上紅衣 聲援女性



==投顧公司 羅麗海納==

這座雕像 詮釋女性的經濟力量

象徵未來會有越來越多女性

成為企業高階管理人員

將來高階女性人數的 統計數字

就不會像現在這麼難看



就像小女孩銅像前的標語上，所寫的字樣，他們期許各大企業「重視女性的領導能力」，因為「她們可以帶來改變」！



記者 歐陽梅芬 報導