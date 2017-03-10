南韓總統朴槿惠彈劾案進入最終倒數。南韓憲法法庭將在台灣時間今天早上10點宣判朴槿惠的去留；如果通過她將是南韓史上第一位被彈劾下台的總統。而就在昨天晚間，數以千計的南韓民眾把握關鍵時刻走上首爾街頭，向法院施壓，表達他們支持彈劾或是反對的聲音。



手持燭火、高舉"倒朴"旗幟，數以千計的南韓民眾，在當地時間9號晚間，聚集在首爾市中心，趕在總統朴槿惠彈劾案宣判前夕，表達他們的訴求。



==示威民眾 陳紀洙==

如果彈劾案遭到否決

這代表法律認可

未來每一位總統都能從事違法行為

如果否決的話 簡直太沒道理了



南韓總統朴槿惠，自去年10月開始，深陷親信崔順實的干政風波，爆出一系列貪腐、濫權的醜聞；並在12月9號，遭到國會彈劾。經過三個月後，南韓憲法法庭，終於要在台灣時間今天早上10點，宣判朴槿惠的去留。昨晚，力挺朴槿惠的民眾也把握關鍵時刻，向法院施壓。



==民間團體「我愛朴槿惠」創辦人 鐘光勇==

南韓憲法法庭 依法需要有9名法官

但現在少一位憲法法官 只剩8人

如果做出裁判 就是違反憲法

民間將發起大規模抗議



南韓憲法法庭目前有八名法官，只要其中三名法官駁回彈劾案，朴槿惠就會即刻復職；至於，彈劾案要正式成立，則需要獲得六名以上的法官支持。



==東國大學政治系教授 朴明浩==

看來彈劾案 很可能會通過

南韓的彈劾機制和美國很不一樣

美國比較是政治操作

南韓則有更多的司法考量



南韓獨立檢調小組日前才搶先公布調查報告，明確將朴槿惠列為收賄共犯，指控她合謀向三星收取超過台幣11億元的賄款，涉嫌罪名高達13項，全案仍在繼續調查。



最新民調顯示，近8成南韓民眾贊成彈劾朴槿惠。如果判決通過，她將是南韓行憲68年來第一位被彈劾下台的總統。她將失去總統享有的刑事豁免權，面臨可能的司法起訴；而南韓也必須在60天內選出新總統。



記者 邱偉淳 報導