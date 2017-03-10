中華隊經典賽兵敗首爾，三戰皆墨沒能留下面子，連下一屆經典賽都得從資格賽打起。總教練郭泰源因為投手投出太多觸身球遭到裁判驅逐出場，賽後記者會也因為身體不舒服而缺席。



二局上半，韓國第四棒的李大浩，被中華隊投手潘威倫打中，這一記觸身球引來全場韓國球迷的不滿，這一場比賽，韓國隊有五位打者被中華隊投手觸身球保送，第六局，總教練郭泰源被一壘審告知驅逐出場，郭泰源當時相當訝異，之後由首席教練吳復連接手調度，一直到比賽結束，郭泰源也沒有出席賽後記者會。



==中華隊首席教練 吳復連==

裁判有警告幾個觸身球

被裁判趕出去

他人有點不舒服 所以他沒有來

跟你們說抱歉 他本身有點感冒



中華隊總共動用八個投手，牛棚幾乎用盡，九局下半大好機會，第一個上場打擊的蔣智賢敲出二壘安打，接著隊長林智勝被寄予厚望，結果遭到三振，這一戰，他的五個打數全都吞下老K，賽後預告將不再參加經典賽。



==中華隊首席教練 吳復連==

能夠從落後六分 一直到最後追平

又有機會超前 一個很好的機會

但那個沒有打進來

最後被對方又得了三分

比較可惜了一點



==中華隊二壘手 林智勝==

今天的表現真的沒有那麼好

而且是非常差

我也不會後悔 因為我真的盡力去做

是時候該退下來



比賽結束，球迷相當傷心，尤其在歷屆經典賽裡，中華隊從來沒有擊敗過韓國，這次首輪三戰皆墨，在分組墊底，下一屆經典賽，得從資格賽打起。



記者 黃韻玲 郭俊麟 南韓首爾 採訪報導