世界棒球經典賽A組預賽，昨天中華隊最後一戰對上地主隊南韓。賽前兩隊各吞下兩敗，都有輸不得的壓力，中華隊從落後6分的局勢，一路追到8比8平手，可惜延長賽第10局陳鴻文遭到南韓金泰鈞砲轟，最終以11比8落敗，留給台灣球迷滿滿的遺憾。



經典賽台韓大戰上演!無奈一開始中華隊就苦追分數。

==球賽主播==

一個中間偏高的球

被崔炯宇打成中外野的平飛安打



2局上先發投手陳冠宇被連打2安，手指破皮提前退場，郭俊麟上場接替，但也無法守成，中華隊以0比6大幅落後。



==球賽主播==

打了一個左外野方向的高飛球

上去囉



所幸中華隊士氣沒有被影響，分數一路緊咬，4局下林哲瑄一支兩分砲，只落後一分，到了7局下終於追平南韓。



==球賽主播==

面臨到滿壘的嚴峻的考驗

這球李容圭出手

不過張志豪已經掌握住了

接殺出局



9局上，上一場投出再見保送的陳鴻文頂住壓力，化解滿壘危機，不過9局下南韓派出王牌終結者吳昇桓，台灣同樣也沒有分數進帳，8比8平手，比賽進入延長賽。



==球賽主播==

這一棒打得相當地深遠

上到了左外野的觀眾席

是一發兩分打點的全壘打



10局上南韓隊靠著高飛犧牲打和重傷害的兩分砲，攻下三分，雙方球迷心情差很大!中華隊預賽三場全敗，也代表下屆經典賽，必須得從資格賽開始打起。



記者 綜合報導