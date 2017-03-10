緬甸北部果敢地區武裝衝突 至少30人亡公視 (2017-03-10 00:00)
緬甸北部靠近中國邊境的果敢地區，近日發生武裝衝突，反緬甸政府的果敢同盟軍突襲果敢老街，造成至少30人死亡，目前已有數千名緬甸難民，湧向中國。
緬方官方聲明指出，反政府的果敢同盟軍，六號對政府軍營跟警察局發動攻擊，波及附近老街的住家、酒店跟賭場，造成大約30人死亡，其中包括兩名賭場內的中國旅客，還有四名警員被劫持為人質，賭場保險箱的巨額資金也被搶走。
果敢同盟軍宣稱在這次行動中，收復了靠近中國邊境的楊龍寨口岸，媒體報導大約有7000個當地居民，陸續逃往中國境內的南傘口岸避難，造成當地賓館爆滿，許多人得露宿街頭。
==中國外交部發言人 耿爽==
部分緬甸的邊民
出於自身安全的考慮
進入了中方的境內
中方本於人道主義的精神
也給予了妥善的安置與救助
這起事件對上任才一年多的翁山蘇姬政府而言，是一大打擊，翁山蘇姬上禮拜才跟緬北少數族裔反抗軍代表會面，邀請他們參加各民族和解的和平會議。她六號晚間發表聲明，敦促各方放棄暴力，回到談判桌。
果敢地區長期處於武裝割據，果敢同盟軍領袖彭家聲號稱果敢王，2014年宣示要從政府軍手中收復失土，不時發動突襲，已經造成數萬難民湧入中國。
記者 施慧中 報導
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