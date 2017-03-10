及早介入照護 擬擴增失智社區服務據點公視 (2017-03-10 00:00)
長照2.0在今年初正式上路，除了首度將50歲以上、失智症患者納入服務對象，衛福部更宣布，將擴增失智社區服務據點增加到212處；未來也把消防安全列為長照機構評鑑的必要項目，並實際演練。
61歲的邱先生，九年前因為心律不整休克，送醫急救後，命雖然搶救回來，卻被醫師確診罹患「輕度失智症」，不僅常忘記自己是誰，連脾氣也變得暴躁易怒，幸好後來加入社區瑞智學堂，也就是失智症家屬互助家庭，他每天都來打麻將、下棋等活動，強化認知功能，現在失智症狀、已經沒有繼續退化。
==失智症家屬 莊素玫==
光一個洗澡的動作
訓練了非常的久
到現在他自己可以
進去洗澡間自己洗這樣出來
其實失智症是大腦不可逆的退化疾病，但若能及早介入照護，不僅可延緩病友退化，也可讓家屬生活品質改善，而為了因應國內老化及失智人口增加，衛福部表示，長照2.0上路後，將擴增失智社區服務據點，從原本102處、增加到212處；此外為強化公共安全，未來也把消防安全列為長照機構評鑑的必要項目，並實際演練。
==衛福部照護司長 蔡淑鳳==
模擬一個起火點
那整個護理之家的
怎麼樣來做一個危機處理
以及怎麼樣來做病患安全的輸送
此外，衛福部也打算在全國22縣市、設置一縣一處「失智共照中心」，提供剛邁入失智的患者及家屬、一年的專案追蹤，希望建構更完善的失智照顧網絡。
記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導
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