















長照2.0在今年初正式上路，除了首度將50歲以上、失智症患者納入服務對象，衛福部更宣布，將擴增失智社區服務據點增加到212處；未來也把消防安全列為長照機構評鑑的必要項目，並實際演練。61歲的邱先生，九年前因為心律不整休克，送醫急救後，命雖然搶救回來，卻被醫師確診罹患「輕度失智症」，不僅常忘記自己是誰，連脾氣也變得暴躁易怒，幸好後來加入社區瑞智學堂，也就是失智症家屬互助家庭，他每天都來打麻將、下棋等活動，強化認知功能，現在失智症狀、已經沒有繼續退化。==失智症家屬 莊素玫==光一個洗澡的動作訓練了非常的久到現在他自己可以進去洗澡間自己洗這樣出來其實失智症是大腦不可逆的退化疾病，但若能及早介入照護，不僅可延緩病友退化，也可讓家屬生活品質改善，而為了因應國內老化及失智人口增加，衛福部表示，長照2.0上路後，將擴增失智社區服務據點，從原本102處、增加到212處；此外為強化公共安全，未來也把消防安全列為長照機構評鑑的必要項目，並實際演練。==衛福部照護司長 蔡淑鳳==模擬一個起火點那整個護理之家的怎麼樣來做一個危機處理以及怎麼樣來做病患安全的輸送此外，衛福部也打算在全國22縣市、設置一縣一處「失智共照中心」，提供剛邁入失智的患者及家屬、一年的專案追蹤，希望建構更完善的失智照顧網絡。記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導