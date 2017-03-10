















高齡化社會來臨，而台北市在六都中，老人人口數居冠，台北市長柯文哲表示因應高齡化問題，推出長者福利政策，包括老人共餐等，建構更完善的長照制度。內政部公布最新人口統計數據，台灣老化指數首度破百，而且台北市就佔六都當中，老年人口居冠，目前65歲以上的長者約42萬人，更連續兩年超過14歲以下的小孩，少子化和平均壽命延長都是關鍵，台北市長柯文哲也體認到人口高齡化情況，愈發雪上加霜。==台北市長 柯文哲==再過4年 台北市超過65歲以上人口會達到20%全台灣大概五年半以後所以在未來的幾年台灣整個人口會突然的老化這本來就是這個國家要面對的重大問題為因應人口老化快速，台北市也推動老人相關社福政策，包括老人共餐，目前全台北已超110個據點，目標190個，而且除了共餐，還有電話問安，到宅關懷以及健康促進等整套做法，預計兩年內建構更加完善附加價值。==台北市長 柯文哲==其實我們現在要打算從老人共餐開始推然後再把附加價值加進去整套的完整計劃已經陸陸續續在上路所以我們預計在兩年內還是可以拿出一定的成績出來雖然高齡化來勢洶洶，已有學者鼓勵銀髮族重返職場，因為台灣65歲以上的勞動參與率偏低，但長者身體其實較過往健康，不少人也有強烈就業意願，例如台北市就服處統計65歲以上求職者近年有增加趨勢。記者 李曉儒 莊志成 台北報導