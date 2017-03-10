因應高齡化問題 北市推長者福利政策公視 (2017-03-10 00:00)
高齡化社會來臨，而台北市在六都中，老人人口數居冠，台北市長柯文哲表示因應高齡化問題，推出長者福利政策，包括老人共餐等，建構更完善的長照制度。
內政部公布最新人口統計數據，台灣老化指數首度破百，而且台北市就佔六都當中，老年人口居冠，目前65歲以上的長者約42萬人，更連續兩年超過14歲以下的小孩，少子化和平均壽命延長都是關鍵，台北市長柯文哲也體認到人口高齡化情況，愈發雪上加霜。
==台北市長 柯文哲==
再過4年 台北市
超過65歲以上人口會達到20%
全台灣大概五年半以後
所以在未來的幾年
台灣整個人口會突然的老化
這本來就是這個國家
要面對的重大問題
為因應人口老化快速，台北市也推動老人相關社福政策，包括老人共餐，目前全台北已超110個據點，目標190個，而且除了共餐，還有電話問安，到宅關懷以及健康促進等整套做法，預計兩年內建構更加完善附加價值。
==台北市長 柯文哲==
其實我們現在要
打算從老人共餐開始推
然後再把附加價值加進去
整套的完整計劃
已經陸陸續續在上路
所以我們預計在兩年內
還是可以拿出一定的成績出來
雖然高齡化來勢洶洶，已有學者鼓勵銀髮族重返職場，因為台灣65歲以上的勞動參與率偏低，但長者身體其實較過往健康，不少人也有強烈就業意願，例如台北市就服處統計65歲以上求職者近年有增加趨勢。
記者 李曉儒 莊志成 台北報導
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