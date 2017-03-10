新台幣走貶.國際油價大跌 台股開低走低公視 (2017-03-10 00:00)
台股在新台幣匯率走貶、國際油價突然大跌下，今天開盤開低走低，析師認為，美國升息壓力下，台股短線觀望氣氛依然濃厚。
台股前1交易日大跌近百點，摜破9700點整數關卡，台股今天仍是開低走低，八大類股指數全數走跌，分析師表示，在市場擔憂國際資金恐將流向美國預期，台股漲多獲利回吐，熱錢持續外流，預計在下周四美國Fed利率決策出爐前，台股多應維持震盪格局。
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