宣判彈劾朴槿惠過關 群眾哭泣尖叫互擁公視 (2017-03-10 00:00)
韓國總統朴槿惠彈劾案宣判時，憲法法庭外聚集滿滿的群眾，一聽到全數通過，都高興得跳起來。少數支持朴槿惠的民眾則黯然離開。
看著大螢幕，現場直播彈劾案的宣判結果，宣讀時，群眾一聽到世越號事件、崔順實介入財閥的事情，認定朴槿惠姨母有直接或間接協助，從中獲利，馬上大喊、呼應，將心裡累積已久的不滿釋放，最後聽到宣告違憲、法官投票全數通過，全場馬上沸騰。
==韓國民眾==
我真的好高興 即使我必須
把我歐洲的生意給延後
==韓國民眾==
這真的是我們的驕傲
我們的榮耀
事實上宣讀判決時，是一個技巧，因為現場群眾越來越多，警方利用宣讀的時間，準備好應變，大家手上拿著的標語，幾乎都是"朴槿惠下台"、"支持憲法法庭"，還有人提供免費的旗幟，隨手就可以拿去用，根據附近店家提供的資訊，過去每周六都有反對朴槿惠的活動，這已經是第20次。反對朴槿惠的民眾說，終於可以放鬆過周末，但也有支持朴槿惠的人，聽完判決，默默離開。
彈劾通過，朴槿惠將下台去職，韓國將在60天內舉行統大選。
記者黃韻玲 郭俊麟 韓國首爾 採訪報導
關鍵字：
上一則：菲總統府法律顧問帕內洛
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日本自衛隊與美軍航母在東海聯合演習【北京新浪網】
裸照醜聞發酵 女兵憤而發聲【北京新浪網】
IS洗腦從小開始 用武器教學童英文、數學【Kairos 風向新聞】
朴槿惠遭彈劾下台 下屆總統會停止部署薩德嗎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》