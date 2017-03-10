















韓國總統朴槿惠彈劾案宣判時，憲法法庭外聚集滿滿的群眾，一聽到全數通過，都高興得跳起來。少數支持朴槿惠的民眾則黯然離開。看著大螢幕，現場直播彈劾案的宣判結果，宣讀時，群眾一聽到世越號事件、崔順實介入財閥的事情，認定朴槿惠姨母有直接或間接協助，從中獲利，馬上大喊、呼應，將心裡累積已久的不滿釋放，最後聽到宣告違憲、法官投票全數通過，全場馬上沸騰。==韓國民眾==我真的好高興 即使我必須把我歐洲的生意給延後==韓國民眾==這真的是我們的驕傲我們的榮耀事實上宣讀判決時，是一個技巧，因為現場群眾越來越多，警方利用宣讀的時間，準備好應變，大家手上拿著的標語，幾乎都是"朴槿惠下台"、"支持憲法法庭"，還有人提供免費的旗幟，隨手就可以拿去用，根據附近店家提供的資訊，過去每周六都有反對朴槿惠的活動，這已經是第20次。反對朴槿惠的民眾說，終於可以放鬆過周末，但也有支持朴槿惠的人，聽完判決，默默離開。彈劾通過，朴槿惠將下台去職，韓國將在60天內舉行統大選。記者黃韻玲 郭俊麟 韓國首爾 採訪報導