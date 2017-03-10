德國杜塞道夫濺血 歹徒持斧頭砍人公視 (2017-03-10 00:00)
德國西部大城杜塞道夫發生斧頭攻擊事件，一名男子在當地火車站持斧頭隨即攻擊民眾，目前已知有5人受傷，其中1人傷勢嚴重，歹徒在逃跑時也受到重傷，由於歹徒有心理疾病，警方初步排除是恐怖攻擊。
斧頭攻擊事件發生後，德國西部大城杜塞道夫的火車總站，立即疏散車站內的所有人員跟乘客，救護車也在車站外待命，大批反恐員警到場立即封鎖現場展開搜索，深怕還有共犯藏匿在車站內。
這起斧頭隨即攻擊事件，發生在德國當地時間9號晚間9點左右，一名男子從車廂內開始揮舞斧頭，並一路砍到月台，至少有五人被砍傷，其中一人傷勢嚴重。民眾手機拍攝到攻擊現場驚慌逃竄的混亂場面，而歹徒在逃跑時也受到重傷，遭警方逮捕。
==德國杜塞道夫警局發言人 馬庫斯==
德國警方迅速抵達現場
並即時搶救傷者
同時展開獵捕行動
歹徒試圖逃跑時
跳下一座橋梁受到重傷
他目前也在醫院內救治
原本警方表示有兩名嫌犯落網，但稍後修正為一人，而落網的這名歹徒是36歲的南斯拉夫男子，罹患精神疾病，警方初步排除恐怖攻擊的可能，但真正的犯案動機還有待調查。德國去年12月在柏林的耶誕市集，發生卡車衝撞人群的恐攻事件後，反恐戒備立刻升級。BBC報導，杜塞道夫火車總站案發後一度停止營運，目前已恢復通車。
記者 靳元慶 報導
關鍵字：
上一則：菲總統府法律顧問帕內洛
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日本自衛隊與美軍航母在東海聯合演習【北京新浪網】
裸照醜聞發酵 女兵憤而發聲【北京新浪網】
IS洗腦從小開始 用武器教學童英文、數學【Kairos 風向新聞】
朴槿惠遭彈劾下台 下屆總統會停止部署薩德嗎【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》