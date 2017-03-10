半價網購知名濾水器 濾出水質有怪味公視 (2017-03-10 00:00)
有民眾買了知名品牌的濾水器，卻發現過濾出來的水有怪味，才發現是假貨，送檢驗後更發現水質中含有重金屬鎘和不明殘渣，這樣的毒濾水器全台灣都有，已經賣出上萬支。
除了防偽標籤，從外觀上分不太出來差別，但正版和仿冒品的價格，卻整整差了一半。有店家在網路上，用低廉價格買到知名品牌濾水器，卻發現水質很奇怪。
==受害店家 秦小姐==
聞就有臭味 所以不敢直接喝
然後水也不是說很透明
就不敢再繼續用
知名品牌官方表示，仿冒品不但沒有濾水效果，更檢測出重金屬鎘和不明殘渣，越喝越毒，預估一年有上萬支假貨流竄全台，尤其以飲料店家和家庭佔最大宗，但現行法令，對濾水設備的檢驗要求並不完整。
==環保局水質病媒管制科長 吳月蓉==
目前飲用水的管理條例的部分
我們管理的規範的範圍
是從自來水它從淨水廠出來以後
到用戶水表的
這段水源水質的部分
那主要飲用水的設備
是在公共使用的部分
一般家用和營業場所購買的濾水器，濾材和濾出的水質，政府單位無法可管，議員建議中央應該盡速修法，補強檢測標準，也希望民眾不要購買來路不明的濾水器，避免因小失大，花了錢還傷了身。
記者 朱鳳治 張國樑 台北報導
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