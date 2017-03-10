















有民眾買了知名品牌的濾水器，卻發現過濾出來的水有怪味，才發現是假貨，送檢驗後更發現水質中含有重金屬鎘和不明殘渣，這樣的毒濾水器全台灣都有，已經賣出上萬支。除了防偽標籤，從外觀上分不太出來差別，但正版和仿冒品的價格，卻整整差了一半。有店家在網路上，用低廉價格買到知名品牌濾水器，卻發現水質很奇怪。==受害店家 秦小姐==聞就有臭味 所以不敢直接喝然後水也不是說很透明就不敢再繼續用知名品牌官方表示，仿冒品不但沒有濾水效果，更檢測出重金屬鎘和不明殘渣，越喝越毒，預估一年有上萬支假貨流竄全台，尤其以飲料店家和家庭佔最大宗，但現行法令，對濾水設備的檢驗要求並不完整。==環保局水質病媒管制科長 吳月蓉==目前飲用水的管理條例的部分我們管理的規範的範圍是從自來水它從淨水廠出來以後到用戶水表的這段水源水質的部分那主要飲用水的設備是在公共使用的部分一般家用和營業場所購買的濾水器，濾材和濾出的水質，政府單位無法可管，議員建議中央應該盡速修法，補強檢測標準，也希望民眾不要購買來路不明的濾水器，避免因小失大，花了錢還傷了身。記者 朱鳳治 張國樑 台北報導