經典賽台灣隊皆敗 張廖萬堅辭棒協理事公視 (2017-03-10 00:00)
世界棒球經典賽，台灣棒球隊無緣晉級，也引發民眾質疑，棒協長期被民代或卸任官員把持！今天就有立委表示要提案修法。民進黨立委張廖萬堅，更當場提出聲明，要辭掉棒協理事。
==球賽主播==
這一棒打得相當地深遠
11:8輸給南韓，中華隊本屆經典賽第一輪賽事，三戰皆輸！儘管打擊表現不差，但面子裡子都輸，棒協再次成為球迷箭靶，痛批長期被民代與卸任官員把持！
==民進黨立委 張廖萬堅==
在今天來宣布
辭掉棒協的理事
我覺得 這個榮譽職
對我來講已經不榮譽了
拿出辭職聲明，立委張廖萬堅，辭去棒協理事職務。民進黨立委林俊憲表示，這次比賽最開始，總教練爭議、Lamigo拒絕徵召，再次突顯棒協、職棒角力，變成比賽阻力的問題。而許多運動單項協會被民代把持，體育署管不動，因此提案修法，並要求財務透明。
==民進黨立委 林俊憲==
現任或者離職後
政務官以及民代
三年內不得擔任全國性
作為國際賽事窗口的
全國性單項體育協會(要職)
==體育署副署長 林哲宏==
我們已經在這個條文裡面
中央民代 還有政務人員
就希望說 不要來介入這個
這些理事跟監事
我們這個會期
我們部裡面也把它
希望納入優先法案來審查
讓這個體育團體
能夠更加的周延
財務更佳的透明
至於被問到，未來是否要砍掉棒協，成立新的棒協，或仿效日本國家隊，成立「專隊」機制，以公司模式作為管理，林哲宏表示，這都是可行的方式，會再和各協會溝通進行評估。
記者 台北 綜合報導
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HomeBeauty】立體柔順玫瑰絨沙發罩1人座-俏皮藍
- 【NIKE】W Air Max Thea Ultra 女鞋 休閒鞋 運動 慢跑 氣墊
- GOTO 躍動元素時尚陶瓷腕錶-黑x粉紅時標/40mm
- LOVME 自信俐落時尚腕錶-白/24.5mm
- 《Homelike》黛絲3.5尺掀床組-單人(二色任選)
- 【E&J】完美曲線超值記憶床墊(4cm)-單人 3*6.2尺
- 【CUMAR】氣質優雅 皮帶扣環點綴高跟短靴(黑色)
- GOTO Laconic時尚腕錶-白x藍/34mm
- 【G-SHOCK】玩酷音樂藍芽連結潮流錶-黑(GBA-400-1ADR)
- 瑞士IQAir-小巧全能型空氣清淨機 HealthPro 150 (適用20坪)
穆帥犀利回擊球迷辱罵:叫我叛徒 我也依然是老大【北京新浪網】
晶晶亮透大樂透第17029期預測：本期偶號延熱【北京新浪網】
圍棋世界冠軍唐韋星：用熱愛對抗圍棋的殘酷【北京新浪網】
圍棋人機大戰一周年：被AlphaGo改變的世界【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透03月11日開獎號碼匯總【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》