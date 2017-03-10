















世界棒球經典賽，台灣棒球隊無緣晉級，也引發民眾質疑，棒協長期被民代或卸任官員把持！今天就有立委表示要提案修法。民進黨立委張廖萬堅，更當場提出聲明，要辭掉棒協理事。==球賽主播==這一棒打得相當地深遠11:8輸給南韓，中華隊本屆經典賽第一輪賽事，三戰皆輸！儘管打擊表現不差，但面子裡子都輸，棒協再次成為球迷箭靶，痛批長期被民代與卸任官員把持！==民進黨立委 張廖萬堅==在今天來宣布辭掉棒協的理事我覺得 這個榮譽職對我來講已經不榮譽了拿出辭職聲明，立委張廖萬堅，辭去棒協理事職務。民進黨立委林俊憲表示，這次比賽最開始，總教練爭議、Lamigo拒絕徵召，再次突顯棒協、職棒角力，變成比賽阻力的問題。而許多運動單項協會被民代把持，體育署管不動，因此提案修法，並要求財務透明。==民進黨立委 林俊憲==現任或者離職後政務官以及民代三年內不得擔任全國性作為國際賽事窗口的全國性單項體育協會(要職)==體育署副署長 林哲宏==我們已經在這個條文裡面中央民代 還有政務人員就希望說 不要來介入這個這些理事跟監事我們這個會期我們部裡面也把它希望納入優先法案來審查讓這個體育團體能夠更加的周延財務更佳的透明至於被問到，未來是否要砍掉棒協，成立新的棒協，或仿效日本國家隊，成立「專隊」機制，以公司模式作為管理，林哲宏表示，這都是可行的方式，會再和各協會溝通進行評估。記者 台北 綜合報導