















台灣棒球隊在經典賽三戰都輸，在下一屆經典賽，就要從資格賽打起。總教練郭泰源，因為投手投出太多觸身球，遭到裁判趕出場，賽後記者會也因為身體不舒服而缺席。二局上半，韓國第四棒的李大浩，被台灣隊投手潘威倫打中，這一記觸身球引來全場韓國球迷的不滿，這一場比賽，韓國隊有五位打者被台灣隊投手觸身球保送，第六局，總教練郭泰源被一壘審告知驅逐出場，郭泰源當時相當訝異，之後由首席教練吳復連接手調度，一直到比賽結束，郭泰源也沒有出席賽後記者會。==台灣隊首席教練 吳復連==裁判有警告幾個觸身球被裁判趕出去他人有點不舒服 所以他沒有來跟你們說抱歉 他本身有點感冒台灣隊總共動用八個投手，牛棚幾乎用盡，九局下半大好機會，第一個上場打擊的蔣智賢敲出二壘安打，接著隊長林智勝被寄予厚望，結果遭到三振，這一戰，他的五個打數全都吞下老K，賽後預告將不再參加經典賽。==台灣隊首席教練 吳復連==能夠從落後六分 一直到最後追平又有機會超前 一個很好的機會但那個沒有打進來最後被對方又得了三分比較可惜了一點==台灣隊二壘手 林智勝==今天的表現真的沒有那麼好而且是非常差我也不會後悔 因為我真的盡力去做是時候該退下來比賽結束，球迷相當傷心，尤其在歷屆經典賽裡，台灣隊從來沒有擊敗過韓國，這次首輪三戰皆墨，在分組墊底，下一屆經典賽，得從資格賽打起。記者 黃韻玲 郭俊麟 南韓首爾 採訪報導