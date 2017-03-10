台灣隊兵敗首爾 下屆WBC從資格賽打起公視 (2017-03-10 00:00)
台灣棒球隊在經典賽三戰都輸，在下一屆經典賽，就要從資格賽打起。總教練郭泰源，因為投手投出太多觸身球，遭到裁判趕出場，賽後記者會也因為身體不舒服而缺席。
二局上半，韓國第四棒的李大浩，被台灣隊投手潘威倫打中，這一記觸身球引來全場韓國球迷的不滿，這一場比賽，韓國隊有五位打者被台灣隊投手觸身球保送，第六局，總教練郭泰源被一壘審告知驅逐出場，郭泰源當時相當訝異，之後由首席教練吳復連接手調度，一直到比賽結束，郭泰源也沒有出席賽後記者會。
==台灣隊首席教練 吳復連==
裁判有警告幾個觸身球
被裁判趕出去
他人有點不舒服 所以他沒有來
跟你們說抱歉 他本身有點感冒
台灣隊總共動用八個投手，牛棚幾乎用盡，九局下半大好機會，第一個上場打擊的蔣智賢敲出二壘安打，接著隊長林智勝被寄予厚望，結果遭到三振，這一戰，他的五個打數全都吞下老K，賽後預告將不再參加經典賽。
==台灣隊首席教練 吳復連==
能夠從落後六分 一直到最後追平
又有機會超前 一個很好的機會
但那個沒有打進來
最後被對方又得了三分
比較可惜了一點
==台灣隊二壘手 林智勝==
今天的表現真的沒有那麼好
而且是非常差
我也不會後悔 因為我真的盡力去做
是時候該退下來
比賽結束，球迷相當傷心，尤其在歷屆經典賽裡，台灣隊從來沒有擊敗過韓國，這次首輪三戰皆墨，在分組墊底，下一屆經典賽，得從資格賽打起。
記者 黃韻玲 郭俊麟 南韓首爾 採訪報導
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