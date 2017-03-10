















世界棒球經典賽，台灣隊-最後一戰對上地主隊南韓，台灣隊從落後6分的局勢，一路追到8比8平手，可惜延長賽第10局遭到南韓反攻，最終以11比8輸了這場的比賽。經典賽台韓大戰上演!無奈一開始台灣隊就苦追分數。==球賽主播==一個中間偏高的球被崔炯宇打成中外野的平飛安打2局上先發投手陳冠宇被連打2安，手指破皮提前退場，郭俊麟上場接替，但也無法守成，台灣隊以0比6大幅落後。==球賽主播==打了一個左外野方向的高飛球上去囉所幸台灣隊士氣沒有被影響，分數一路緊咬，4局下林哲瑄一支兩分砲，只落後一分，到了7局下終於追平南韓。==球賽主播==面臨到滿壘的嚴峻的考驗這球李容圭出手不過張志豪已經掌握住了接殺出局9局上，上一場投出再見保送的陳鴻文頂住壓力，化解滿壘危機，不過9局下南韓派出王牌終結者吳昇桓，台灣同樣也沒有分數進帳，8比8平手，比賽進入延長賽。==球賽主播==這一棒打得相當地深遠上到了左外野的觀眾席是一發兩分打點的全壘打10局上南韓隊靠著高飛犧牲打和重傷害的兩分砲，攻下三分，雙方球迷心情差很大!台灣隊預賽三場全敗，也代表下屆經典賽，必須得從資格賽開始打起。記者 綜合報導