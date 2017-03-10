鏖戰10局 台灣隊8:11輸南韓吞3連敗公視 (2017-03-10 00:00)
世界棒球經典賽，台灣隊-最後一戰對上地主隊南韓，台灣隊從落後6分的局勢，一路追到8比8平手，可惜延長賽第10局遭到南韓反攻，最終以11比8輸了這場的比賽。
經典賽台韓大戰上演!無奈一開始台灣隊就苦追分數。
==球賽主播==
一個中間偏高的球
被崔炯宇打成中外野的平飛安打
2局上先發投手陳冠宇被連打2安，手指破皮提前退場，郭俊麟上場接替，但也無法守成，台灣隊以0比6大幅落後。
==球賽主播==
打了一個左外野方向的高飛球
上去囉
所幸台灣隊士氣沒有被影響，分數一路緊咬，4局下林哲瑄一支兩分砲，只落後一分，到了7局下終於追平南韓。
==球賽主播==
面臨到滿壘的嚴峻的考驗
這球李容圭出手
不過張志豪已經掌握住了
接殺出局
9局上，上一場投出再見保送的陳鴻文頂住壓力，化解滿壘危機，不過9局下南韓派出王牌終結者吳昇桓，台灣同樣也沒有分數進帳，8比8平手，比賽進入延長賽。
==球賽主播==
這一棒打得相當地深遠
上到了左外野的觀眾席
是一發兩分打點的全壘打
10局上南韓隊靠著高飛犧牲打和重傷害的兩分砲，攻下三分，雙方球迷心情差很大!台灣隊預賽三場全敗，也代表下屆經典賽，必須得從資格賽開始打起。
記者 綜合報導
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