捷運台北車站電扶梯冒煙 一度過站不停公視 (2017-03-10 00:00)
台北捷運位在台北車站內的一處電扶梯，上午六點多出現冒濃煙，台北捷運公司立刻疏散旅客，並採取列車過站不停的措施，共有20列列車受到影響，上午七點多，恢復正常停靠，不過電扶梯還在檢修當中。
消防隊員從樓梯步行下月台，兵分二路拉水線灌救，上午6點36分，台北車站內台北捷運板南線、通往淡水信義線的這處電扶梯，冒出濃煙和燒焦味，捷運公司在第一時間依照標準作業流程，疏散站內約300名旅客，板南線和信義線列車，過站不停。
==台北捷運公司新聞課長 凌啟堯==
6點36分到7點7分之間
有20部的列車
在台北車站這邊是過站不停的
至於說電扶梯機坑
為什麼會冒煙的情形
這部分我們會由我們的
維修人員持續在調查當中
所幸這起意外，沒有造成人員傷亡，而事發地點在台北車站內的北捷月台，也沒有影響到共構的台鐵和高鐵。
經過消防隊緊急處置後，電扶梯維起封鎖線，捷運列車在上午七點七分，恢復正常停靠。警消初步調查，出現濃煙的地方是在電扶梯機坑處。
==檢修人員==
你要先把剎車踩開
哪邊踩 要往這個方向踩
不願具名的電扶梯業者指出，機坑處起火，有可能是機坑內的"剎車來令片"故障，摩擦到金屬，導致開關異常，不過確切原因仍有待調查，台北捷運公司表示，會依照程序檢修後測試，目前還無法確定，何時能夠恢復使用。
薛宜家 林志堅 台北報導
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