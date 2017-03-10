















台北捷運位在台北車站內的一處電扶梯，上午六點多出現冒濃煙，台北捷運公司立刻疏散旅客，並採取列車過站不停的措施，共有20列列車受到影響，上午七點多，恢復正常停靠，不過電扶梯還在檢修當中。消防隊員從樓梯步行下月台，兵分二路拉水線灌救，上午6點36分，台北車站內台北捷運板南線、通往淡水信義線的這處電扶梯，冒出濃煙和燒焦味，捷運公司在第一時間依照標準作業流程，疏散站內約300名旅客，板南線和信義線列車，過站不停。==台北捷運公司新聞課長 凌啟堯==6點36分到7點7分之間有20部的列車在台北車站這邊是過站不停的至於說電扶梯機坑為什麼會冒煙的情形這部分我們會由我們的維修人員持續在調查當中所幸這起意外，沒有造成人員傷亡，而事發地點在台北車站內的北捷月台，也沒有影響到共構的台鐵和高鐵。經過消防隊緊急處置後，電扶梯維起封鎖線，捷運列車在上午七點七分，恢復正常停靠。警消初步調查，出現濃煙的地方是在電扶梯機坑處。==檢修人員==你要先把剎車踩開哪邊踩 要往這個方向踩不願具名的電扶梯業者指出，機坑處起火，有可能是機坑內的"剎車來令片"故障，摩擦到金屬，導致開關異常，不過確切原因仍有待調查，台北捷運公司表示，會依照程序檢修後測試，目前還無法確定，何時能夠恢復使用。薛宜家 林志堅 台北報導