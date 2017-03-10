南韓總統彈劾案宣判成立 朴槿惠遭罷免公視 (2017-03-10 00:00)
去年12月南韓國會對總統朴槿惠，提出彈劾案，今早憲法法庭，做出最終裁決，確認朴槿惠彈劾案成立，朴槿惠即刻失去總統職位，必須下台。
==憲法法庭代理庭長 李貞美==
現在我宣布主要審判內容
即刻罷免朴槿惠總統
法庭上8位法官排排坐，正式宣告，因為總統閨密案，遭到彈劾成立的朴槿惠，確定被罷免。南韓總統朴槿惠，自去年10月開始，爆出捲入親信崔順實的干政風波，還扯出一連串貪腐、濫權的醜聞，並在12月9號，遭到國會彈劾。經過三個月審理、調查，南韓憲法法庭，在台灣上午10點，由8位法官一致同意彈劾案成立，罷免朴槿惠。
南韓獨立檢調小組日前才公布調查報告，明確將朴槿惠列為收賄共犯，指控她與崔順實合謀，向三星收取超過台幣11億元的賄款，涉嫌罪名高達13項，案件還在繼續調查。根據民調，近8成南韓民眾贊成彈劾朴槿惠，
==贊成彈劾民眾==
因為她確實讓只是
一般民眾的友人介入
國政跟人事的運作
憲法法庭原本審理此案有9名法官，但前任院長"朴漢徹"今年1月任期屆滿而卸任，由女法官"李貞美"暫代院長之位。新任法官院長需在彈劾議案審議完成後，才能進行任命，因此結果由這8位法官審理決定。其實只要當中2人反對彈劾，朴槿惠就不需要下台。
現在判決通過，她成了南韓行憲68年來，第一位被彈劾下台的總統。不只失去總統享有的刑事豁免權，還將面臨可能的司法起訴；而南韓也必須在60天內選出新總統。
記者 綜合報導
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