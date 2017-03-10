日國土賤賣案 森友學園涉捏造3預算文件公視 (2017-03-10 00:00)
日本國土賤賣案，先是被踢爆理事長偽造個人經歷、還做假3份工程預算文件，申請補助金。而大阪府原本要到現場調查，卻遭到理事長妻子到場去亂，只好暫停查證。
日本國土賤賣案，後續再度爆出買地的"森友學園"，分別以23.8億、7.5億15.5億日圓等，3種價格不同的預算契約書，向國家、大阪府跟大阪機場營運公司，申請不同費用的補助金額。面對大阪府的調查，10號上午，承辦小學校舍的建設公司負責人，出面說明，是受到校方委託做假。
==承接建設工程企業業者==
我們一直認為是要申請(國家)補助金
但這一月的新聞聽下來
才知道原來是不是為了這個
(所以這一切是說謊騙人的嗎)
嗯 就是這種情況
9號下午，原本大阪府政府前往小學建設用地，準備調查，並要求"森友學園"理事長見證，回應調查。但因理事長妻子中途擾亂，讓大阪府職員不得不中止調查。
==森友學園理事長 籠池泰典==
雖然我這邊手上握有文件
但我並沒有說是正本文件
當我回答 我並沒聽說過有正本這事
(調查負責人)竟然轉頭就回去了
這到底是什麼(態度)
==大阪府審議會調查員==
途中副園長(理事長妻子)來了
一邊用手指著我們的職員(怒罵)
一邊突然拿起手機開始拍照
我們再三跟她說 請不要這樣做
但她根本不聽 根本無法進行正常調查
此外，建設經營小學的申請書中，森友學園表示，對於未來學生升學，已跟愛知縣一間中學洽談，會推薦學生過去就讀，但查證後並不屬實。此外，對於理事長個人經歷，還造假曾在奈良縣府工作，遭奈良縣府否認。
大阪府審議會研判，應該是為了讓審核單位，認定學園財政狀況穩定，可安定經營小學，才會造假所有內容，考慮將可能無法通過經營小學的申請案，
==大阪府知事 松井一郎==
現在的狀況是他們交出來的文件
完全沒有可信度
對此，森友學園理事長一度自拍影片，陳述當初確實有獲得當局同意，校舍工程才動工，但在承接建設工程企業業者，出現承認偽造3份建設費用申請書後，森友學園態度再度大逆轉，在10號下午除了撤銷申請案外，理事長也打算辭去職務。
記者 陳詩童 報導
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