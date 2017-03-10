前體委會主委林德福 將接任體育署長公視 (2017-03-10 00:00)
面對這次外界檢討經典賽的聲浪，今天上午，行政院發布體育署長換人，由前體委會主委林德福來接任，林德福在接受電訪時表示，上任後，會進行各運動協會的檢討，也會在中華職棒和棒球協會之間協調，團結。
==準體育署長 林德福==
就是不團結啦
最後不成功的時候
當然推前到說
你當初就是不團結嘛
就是中職跟棒協兩個在角力
這個是要透過中介者 來做一個
溝通協調的一個橋梁
以後 我也會盡力去做這樣的角色
林德福昨天，就先在他的臉書上，寫著他看中華隊在經典賽表現的心情，台灣棒球的實力，何時如此不堪一擊，棒球運動應該要改革了，他也表達，在經典賽遭遇挫折的這個時候，接任體育署，是千斤重擔，並且強調自己能夠體會球迷現在的心情，上任後，會好好了解各運動協會的情況，雖然改變是很大的工程，但一定會做好。
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