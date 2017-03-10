經典賽遭淘汰 中華隊總教練:大家已盡力公視 (2017-03-10 00:00)
經典賽台灣隊遭到淘汰，選手今天陸續轉來台灣！面對各界檢討，總教練郭泰源表示，大家已經盡力，會繼續檢討。而這三場比賽，其實中華隊打20分，不過投手也掉32分，投手戰力出現問題。
以五次三振、輸球作收，向來爽朗的大師兄林智勝，才回到台灣面對媒體，也不想多說什麼！
對荷蘭再見保送，對韓國關不了門，陳鴻文心情不好過，總教練郭泰源說，球員表現都不錯，大家也盡力了。
==中華隊總教練 郭泰源==
選手都努力了
教練也都全部都努力了
就是 講實在就是
從一開始就比較不順利
我想這個事情要
我們台灣的棒球
要好好再重新來檢討一次
==中華隊領隊 趙士強==
我想調度不會有問題
就是我們的投手
壓不住人家 就這樣
後面兩場 都是投手壓不住人家
王建民、陳偉殷，小聯盟的曾仁和、胡智為婉拒徵召，郭總一開始就知道，投手戰力不足，也希望要以攻擊來彌補！結果三場比賽攻了20分，投手卻也狂失32分，就是輸球主因。
==中華隊球員 張志豪==
其實我們 其實不差其他國家選手
只是運氣上面不好而已
如果我們有大聯盟的選手
我們未必會輸他們
旅日的陳冠宇、郭俊麟早被鎖定，旅美的江少慶表現不俗，也還需要觀察，潘威倫、王鏡銘不知是不是最後一次披國家隊戰袍，國家隊投手戰力出現斷層。
==中華隊球員 胡金龍==
台灣長期 要怎麼樣
去培育更多更好的選手
怎麼樣讓台灣棒球更強盛
我覺得這才是大家
要去關注的重點
身兼球員工會理事長的胡金龍，語重心長的說，投手斷層，中華隊也正面臨世代交替，球員的養成系統得再強化，而假若未來國際賽，仍以職棒球員為主力，二軍制度也得設法更健全。
記者 台北桃園 綜合報導
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