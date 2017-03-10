這次的意外，有專家認為除了業者非法超收的問題，政府對樓層高低的消防安檢，最好也要有不同標準，否則高樓層對長者來說、有逃生的困難，衛福部是表示台灣人多，要求所有長照機構都設在低樓層、不太可能。



工作人員拿出滅火器進行消防演練，萬一火勢太大，再打開消防栓，拿出消防水帶，另一方面也緊急使用窗邊緩降機，協助人員逃生，即使是高樓層或行動不便的住民，也都能利用逃生坡道，將坐輪椅或臥床的住民、安全的推到樓下避難。



==兆如老人養護中心院長 林秀霞==

一旦火災的時候

我們電梯不能坐

那從樓梯下來是很辛苦的

我們這個建築物剛好有個逃生坡

我們的老人家可以在床鋪上

就推著床下來



這是台北市一家公辦民營的養護機構，七層樓高、約有400位住民，每年內部都有兩次大型消防演練，以確保住民安全；而桃園龍潭愛心長照中心、這次發生大火意外，造成四人命喪火窟，有專家認為，主要原因除了業者非法超收住民，政府對於不同樓層高度的消防安檢，最好也要有不同設置標準，否則高樓層對長者來說、的確逃生有困難。



==台灣居家服務策略聯盟理事長 林金立==

不同的樓層或不同的空間

應該有不同的

消防自救的一個規範



==衛福部社家署署長 簡慧娟==

市區裡面可能土地有比較狹窄

建築物 你要找到說

通通都是一樓

可能困難度是比較高



衛福部坦承，台灣地小人稠，若要求所有長照機構都設置在低樓層、是不太可能，不過日後會加強稽查及輔導，而根據統計，目前國內有10家機構、安養中心，被民眾舉報有未立案情形，正由地方政府列管稽查中。



記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導