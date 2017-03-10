高價"黑糖芭比"蓮霧 疑遭未授權栽種公視 (2017-03-10 00:00)
農試所研發的"黑糖芭比"蓮霧，去年少量上市，曾創下每公斤1千多元的天價，不過，這款蓮霧合法授權栽種面積30公頃，卻有農民發現，私下嫁接的種植面積高達300公頃，已經涉及侵權，農試所不排除採法律途徑，只是未拿到授權的果農質疑，官方在圖利少數果農。
色澤深紅、表皮光亮，比起一般品種大上二倍，這款命名"黑糖芭比"的蓮霧，是農試所鳳山分所研發成果，去年一上市，曾創下每公斤上千元的天價。
==合法授權農民==
它很討喜
因為它一般的色澤也很好
主要它口感甜度都比較高
最甜的話 可能可以到15度16度
農試所經過七年努力，103年研發成功，並以10年10公頃180萬元，技轉給屏東和高雄六龜農民栽種，面積共30公頃，今年五、六月即將進入產季，農民卻發現，有人私下嫁接栽種，面積高達300公頃，嚴重衝擊合法農民權益，不過，未取得授權的農民卻認為，官方培育優良品種，應全面開放，為何圖利少數人？
==高雄六龜農民==
這種品種能夠讓我們
全台灣的農民
蓮霧農都能夠來受益
不要跟我們收權利金
因為我們農民很辛苦了
==農試所鳳山分所副研究員 黃基倬==
品種權等於是一種
科技研發的成果展現
也是智慧財產權的保護
這樣的機制下 其實政府單位
都已經研發出一套合理的機制
有授權的機制
這機制也是有公開程序
讓有興趣的農友 都可以來做徵詢
或者說去溝通這些授權的條件
農試所指出，品種權授權機制，是為了避免技術外流，同時提升農產品競爭力，黑糖芭比屬於非專屬授權，農民付費取得使用權，以及果實販賣權，並非圖利特定農民，等到蓮霧上市後，若發現侵權行為，不排除採法律途徑。
記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導
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