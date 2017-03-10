















農試所研發的"黑糖芭比"蓮霧，去年少量上市，曾創下每公斤1千多元的天價，不過，這款蓮霧合法授權栽種面積30公頃，卻有農民發現，私下嫁接的種植面積高達300公頃，已經涉及侵權，農試所不排除採法律途徑，只是未拿到授權的果農質疑，官方在圖利少數果農。色澤深紅、表皮光亮，比起一般品種大上二倍，這款命名"黑糖芭比"的蓮霧，是農試所鳳山分所研發成果，去年一上市，曾創下每公斤上千元的天價。==合法授權農民==它很討喜因為它一般的色澤也很好主要它口感甜度都比較高最甜的話 可能可以到15度16度農試所經過七年努力，103年研發成功，並以10年10公頃180萬元，技轉給屏東和高雄六龜農民栽種，面積共30公頃，今年五、六月即將進入產季，農民卻發現，有人私下嫁接栽種，面積高達300公頃，嚴重衝擊合法農民權益，不過，未取得授權的農民卻認為，官方培育優良品種，應全面開放，為何圖利少數人？==高雄六龜農民==這種品種能夠讓我們全台灣的農民蓮霧農都能夠來受益不要跟我們收權利金因為我們農民很辛苦了==農試所鳳山分所副研究員 黃基倬==品種權等於是一種科技研發的成果展現也是智慧財產權的保護這樣的機制下 其實政府單位都已經研發出一套合理的機制有授權的機制這機制也是有公開程序讓有興趣的農友 都可以來做徵詢或者說去溝通這些授權的條件農試所指出，品種權授權機制，是為了避免技術外流，同時提升農產品競爭力，黑糖芭比屬於非專屬授權，農民付費取得使用權，以及果實販賣權，並非圖利特定農民，等到蓮霧上市後，若發現侵權行為，不排除採法律途徑。記者 李淑蘭 孟昭權 高雄報導