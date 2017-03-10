空品不佳 台中.台南多處測站達紅色警示公視 (2017-03-10 00:00)
在氣流交會影響下，大氣擴散效果不好，今天台中和台南空氣品質都不佳，有多個空氣品質測站，都達到紅色警示，台中市政府更啟動應變措施，要求台電火力發電廠降載，總計達730萬瓦，以減少助長空污。
台中火力發電廠外頭，天空灰濛濛一片，四支大煙囪快看不到，才7點就有13個測站指標達紅色警示，3個達橘色警示，台中市府要求火力發電廠啟動降載應變，總共降載730萬瓦，雖有助降低PM2.5，但仍被立委批評太被動，而且為避免堆煤場揚塵助長空污，台電投資140億建室內煤倉，但110年才能完工，又被質疑緩不濟急。
==時代力量立委 洪慈庸==
（室內)儲煤場如果要完全完成
必須要再7年多的時間
那燃氣機組要上線
也要大概到2025年
這個時間對於民眾來講
都是有一點過長
==台電副總 陳建益==
這個時程已經有壓縮了
當然 未來如果許可的話
我們一定會要求工程單位
極力來配合( 縮短時程)
不只台中，南台灣也被空汙籠罩，台南建築物望過去只剩朦朧美，早上10點新營站的空氣品質指標高達166，已達最高不健康等級，其他3個測站也全部紅成一片，因為氣流擴散不佳才導致連兩天達到紅害。
==民眾 許小姐==
尤其像是我們過敏的人
一早上出來就很容易打噴嚏
==台南市環保局空噪科長 陳幸芬==
由於我們是背風面
然後在兩股氣流交合之下
所以整個汙染物的擴散不好
再加上從上風處帶來的汙染物
在台南匯集 所以造成汙染物滯留
空氣品質差也導致敏感性族群，有心血管疾病以及呼吸道疾病的民眾，還有老人、小孩等抵抗力較弱者，都應儘量避免在戶外從事劇烈活動。
記者 綜合報導
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