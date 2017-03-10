















在氣流交會影響下，大氣擴散效果不好，今天台中和台南空氣品質都不佳，有多個空氣品質測站，都達到紅色警示，台中市政府更啟動應變措施，要求台電火力發電廠降載，總計達730萬瓦，以減少助長空污。台中火力發電廠外頭，天空灰濛濛一片，四支大煙囪快看不到，才7點就有13個測站指標達紅色警示，3個達橘色警示，台中市府要求火力發電廠啟動降載應變，總共降載730萬瓦，雖有助降低PM2.5，但仍被立委批評太被動，而且為避免堆煤場揚塵助長空污，台電投資140億建室內煤倉，但110年才能完工，又被質疑緩不濟急。==時代力量立委 洪慈庸==（室內)儲煤場如果要完全完成必須要再7年多的時間那燃氣機組要上線也要大概到2025年這個時間對於民眾來講都是有一點過長==台電副總 陳建益==這個時程已經有壓縮了當然 未來如果許可的話我們一定會要求工程單位極力來配合( 縮短時程)不只台中，南台灣也被空汙籠罩，台南建築物望過去只剩朦朧美，早上10點新營站的空氣品質指標高達166，已達最高不健康等級，其他3個測站也全部紅成一片，因為氣流擴散不佳才導致連兩天達到紅害。==民眾 許小姐==尤其像是我們過敏的人一早上出來就很容易打噴嚏==台南市環保局空噪科長 陳幸芬==由於我們是背風面然後在兩股氣流交合之下所以整個汙染物的擴散不好再加上從上風處帶來的汙染物在台南匯集 所以造成汙染物滯留空氣品質差也導致敏感性族群，有心血管疾病以及呼吸道疾病的民眾，還有老人、小孩等抵抗力較弱者，都應儘量避免在戶外從事劇烈活動。記者 綜合報導