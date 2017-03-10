















台中市政府成功向交通部爭取捷運藍線計畫後，106年度又追加編列1千萬預算，規畫屯區捷運路線，預計今年年底完成可行性評估後，送交通部審查，但學者認為必須審慎評路網的建置。台中捷運綠線目前全線施工進度已達到70%，電聯車也進入測試階段，除了綠線，台中市也順利向交通部爭取到台灣大道的捷運藍線，現在還準備將捷運延伸到屯區大里、太平，還有海線大甲。==台中市交通局長 王義川==如果捷運沒有形成路網光一條線 或者是十字的交叉運量基本上都無法加成所以我們提出的這一個幾條的捷運路網都必須進行交會台中市府目前預估，捷運綠線初期每日運量能超過8萬人次，但第一條捷運都還沒完工啟用，就開始規畫延伸路線，到時候會不會像高雄捷運一樣，民眾沒有改變通勤習慣，運量不如預期？==民眾 葉先生==捷運會比較方便啊（怎麼說）比較快啊而且比較省錢 而且比較安全==民眾 羅先生==改搭捷運應該也滿方便的就是因為如果等公車的話像現在公車就比較就是等的時間就比較久捷運可能一班來 會比較快不少民眾認為，未來利用捷運通勤沒問題，台中市府也有把握能達到預期運量，而學者認為，有必要建置大眾運輸路網，但仍需謹慎評估可行性，否則只是增加財政負擔。==逢甲大學運管系助理教授 葉昭甫==我們就要了解我們多少民眾是透過環狀的方式在做運行說不定台中市的道路系統是一個幅射狀那多數人都是透過幅射狀由內往外走 或由外往內走那環狀的概念 目前效益有多大的確都是我們必須要去思考的學者表示，路網的建置應該拉長時間、逐步進行，讓民眾慢慢習慣大眾運輸工具；市府強調，台中、高雄兩地的捷運規劃方式不同，加上地理環境和產業聚落都不同，不能相比較，目前也針對屯區和海線，進行家戶通勤調查，要找出最佳可行性，讓路網效益發揮到最大。邱植培 彭煥群 台中報導