台中捷運路線 還要延伸大里.太平.大甲公視 (2017-03-10 00:00)
台中市政府成功向交通部爭取捷運藍線計畫後，106年度又追加編列1千萬預算，規畫屯區捷運路線，預計今年年底完成可行性評估後，送交通部審查，但學者認為必須審慎評路網的建置。
台中捷運綠線目前全線施工進度已達到70%，電聯車也進入測試階段，除了綠線，台中市也順利向交通部爭取到台灣大道的捷運藍線，現在還準備將捷運延伸到屯區大里、太平，還有海線大甲。
==台中市交通局長 王義川==
如果捷運沒有形成路網
光一條線 或者是十字的交叉
運量基本上都無法加成
所以我們提出的
這一個幾條的捷運路網
都必須進行交會
台中市府目前預估，捷運綠線初期每日運量能超過8萬人次，但第一條捷運都還沒完工啟用，就開始規畫延伸路線，到時候會不會像高雄捷運一樣，民眾沒有改變通勤習慣，運量不如預期？
==民眾 葉先生==
捷運會比較方便啊
（怎麼說）比較快啊
而且比較省錢 而且比較安全
==民眾 羅先生==
改搭捷運應該也滿方便的
就是因為如果等公車的話
像現在公車就比較
就是等的時間就比較久
捷運可能一班來 會比較快
不少民眾認為，未來利用捷運通勤沒問題，台中市府也有把握能達到預期運量，而學者認為，有必要建置大眾運輸路網，但仍需謹慎評估可行性，否則只是增加財政負擔。
==逢甲大學運管系助理教授 葉昭甫==
我們就要了解我們多少民眾
是透過環狀的方式在做運行
說不定台中市的道路系統
是一個幅射狀
那多數人都是透過幅射狀
由內往外走 或由外往內走
那環狀的概念 目前效益有多大
的確都是我們必須要去思考的
學者表示，路網的建置應該拉長時間、逐步進行，讓民眾慢慢習慣大眾運輸工具；市府強調，台中、高雄兩地的捷運規劃方式不同，加上地理環境和產業聚落都不同，不能相比較，目前也針對屯區和海線，進行家戶通勤調查，要找出最佳可行性，讓路網效益發揮到最大。
邱植培 彭煥群 台中報導
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