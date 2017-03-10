兩列中捷電聯車已組裝 4月啟動態測試公視 (2017-03-10 00:00)
台中捷運的兩列日本運來的電聯車，已經完成車體組裝，進入靜態功能測試階段，預計4月份就會讓電聯車，在北屯機廠軌道做動態測試，如果順利，8月份將進行主路線的運轉測試。
嶄新的捷運車廂停放在維修軌道上，這兩列電聯車已經完成車體與轉向架的組裝，目前將逐步進行車廂內，包括照明、空調、車門等機電設施靜態功能測試，預計4月將進行動態測試。
==台中捷運股份有限公司董事長 蔡岡廷==
那等到靜態前測試完成之後
我們就會在測試軌上
進行相關的動態測試
那我們這條測試軌 是全台灣最長
而且是唯一可以做到
全速測試的一個測試軌
總共長度有970公尺的一個長度
台中捷運綠線的車廂是目前國內唯一的雙節連通車廂，在車廂相連處有防夾、防滑設計，增加乘客的安全性，而一列車可搭載536人，全車採全自動駕駛，透過行控中心、車站和車輛三方同步通訊，確保行駛的安全。
==台中市交通局長 王義川==
這一列車因為全車採無人駕駛
所以它行駛的過程
是透過行控中心
透過這個通訊系統跟車輛通訊
車輛跟車站通訊
車站再跟行控中心通訊
透過這三方的通訊系統
那彼此告知
除了目前已經抵台的2列電聯車，還有7列電聯車在日本組裝，另外有9列由台灣自行生產組裝，都將陸續運抵北屯機廠進行測試，預計8月，民眾就能看到電聯車，在主路線軌道上進行運轉測試。
邱植培 彭煥群 台中報導
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