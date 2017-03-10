















台中捷運的兩列日本運來的電聯車，已經完成車體組裝，進入靜態功能測試階段，預計4月份就會讓電聯車，在北屯機廠軌道做動態測試，如果順利，8月份將進行主路線的運轉測試。嶄新的捷運車廂停放在維修軌道上，這兩列電聯車已經完成車體與轉向架的組裝，目前將逐步進行車廂內，包括照明、空調、車門等機電設施靜態功能測試，預計4月將進行動態測試。==台中捷運股份有限公司董事長 蔡岡廷==那等到靜態前測試完成之後我們就會在測試軌上進行相關的動態測試那我們這條測試軌 是全台灣最長而且是唯一可以做到全速測試的一個測試軌總共長度有970公尺的一個長度台中捷運綠線的車廂是目前國內唯一的雙節連通車廂，在車廂相連處有防夾、防滑設計，增加乘客的安全性，而一列車可搭載536人，全車採全自動駕駛，透過行控中心、車站和車輛三方同步通訊，確保行駛的安全。==台中市交通局長 王義川==這一列車因為全車採無人駕駛所以它行駛的過程是透過行控中心透過這個通訊系統跟車輛通訊車輛跟車站通訊車站再跟行控中心通訊透過這三方的通訊系統那彼此告知除了目前已經抵台的2列電聯車，還有7列電聯車在日本組裝，另外有9列由台灣自行生產組裝，都將陸續運抵北屯機廠進行測試，預計8月，民眾就能看到電聯車，在主路線軌道上進行運轉測試。邱植培 彭煥群 台中報導