蝶戀花翻車調查:司機超速 車體結構正常公視 (2017-03-10 00:00)
蝶戀花遊覽車國道五號翻覆造成33死，台北士林地檢署今天公布調查結果，指出遊覽車車體結構正常，主因是康姓司機超速，沒踩煞車導致翻車，檢方也查出，康姓駕駛經常連續上班10天以上，其中最久居然連上24天。
蝶戀花旅行社武陵賞櫻花團，上個月13號在國道5號發生翻覆意外，共造成33死11傷，士林地檢署經過1個月的調查，在下午公佈結果，檢察官表示，遊覽車的車體結構正常，主因是康姓司機超速，沒踩煞車導致翻車事故。
==士林地檢署襄閱主任檢察官 陳錫柱==
車禍發生前
這個車速是98公里時速
車禍發生的時候 車速是79公里
我想這個車輛的行駛
在這種限速的道路
限速的情形之下
他並沒有煞車燈並沒有亮
檢方指出，康姓駕駛，經常連續上班10天以上，其中最高出勤天數有24天，而且2月1號到13號，只休了2月10號一天，13號上班就發生事故，另外，在遊覽車結構問題方面，經相關機關鑑定，輪胎深度均尚未磨損至胎面磨耗指示點，煞車系統也正常，雖然車輛是87年出廠，但車身長寬高符合當時法規規定，最近3次的驗車紀錄也都合格。不過陳姓家屬代表當場質疑，死者幾乎都是腦袋破裂致死，他們所知是椅子沒有緊鎖在地上，導致車輛翻覆時，乘客飛出，造成大量死亡，質疑檢方沒有去查內部結構。
==罹難者家屬 陳靖堯==
是不是你椅子那邊也有問題
結構部份這有法規管嗎
==檢察官 陳彥章==
偵字案裡面調查過程當中
我會讓你們知道這相關的結果
今天請容我們保留
因為還有後續的偵辦
我們必須要進行
針對罹難者家屬的質疑，士林地檢署表示，由於罹難者家屬已經另提業務過失致死部分，這些疑點轉為偵字案之後，都將是釐清的重點。
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