















蝶戀花遊覽車國道五號翻覆造成33死，台北士林地檢署今天公布調查結果，指出遊覽車車體結構正常，主因是康姓司機超速，沒踩煞車導致翻車，檢方也查出，康姓駕駛經常連續上班10天以上，其中最久居然連上24天。蝶戀花旅行社武陵賞櫻花團，上個月13號在國道5號發生翻覆意外，共造成33死11傷，士林地檢署經過1個月的調查，在下午公佈結果，檢察官表示，遊覽車的車體結構正常，主因是康姓司機超速，沒踩煞車導致翻車事故。==士林地檢署襄閱主任檢察官 陳錫柱==車禍發生前這個車速是98公里時速車禍發生的時候 車速是79公里我想這個車輛的行駛在這種限速的道路限速的情形之下他並沒有煞車燈並沒有亮檢方指出，康姓駕駛，經常連續上班10天以上，其中最高出勤天數有24天，而且2月1號到13號，只休了2月10號一天，13號上班就發生事故，另外，在遊覽車結構問題方面，經相關機關鑑定，輪胎深度均尚未磨損至胎面磨耗指示點，煞車系統也正常，雖然車輛是87年出廠，但車身長寬高符合當時法規規定，最近3次的驗車紀錄也都合格。不過陳姓家屬代表當場質疑，死者幾乎都是腦袋破裂致死，他們所知是椅子沒有緊鎖在地上，導致車輛翻覆時，乘客飛出，造成大量死亡，質疑檢方沒有去查內部結構。==罹難者家屬 陳靖堯==是不是你椅子那邊也有問題結構部份這有法規管嗎==檢察官 陳彥章==偵字案裡面調查過程當中我會讓你們知道這相關的結果今天請容我們保留因為還有後續的偵辦我們必須要進行針對罹難者家屬的質疑，士林地檢署表示，由於罹難者家屬已經另提業務過失致死部分，這些疑點轉為偵字案之後，都將是釐清的重點。