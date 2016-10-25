南韓總統朴槿惠彈劾案，歷經92天塵埃落定。以南韓史上第一位女總統風光上台的朴槿惠，在去年10月下旬，被當地電視台JTBC，揭發放任沒有一官半職的閨蜜崔順實干政，風暴越演越烈。朴槿惠在去年年底遭到國會提出彈劾，罪狀洋洋灑灑13大項。憲法法庭最終裁決彈劾案成立。朴槿惠即將面臨檢方的刑事調查。



==(2016.10.25.)南韓前總統 朴槿惠==

我很抱歉引發民眾的關切

造成大家的憤怒跟煩惱

我向全國民眾致上最深切的道歉



去年10月24號，南韓電視台JTBC，揭發朴槿惠閨蜜崔順實的電腦中，有她在2012到2014年之間，幫朴槿惠修改的演講稿內容。掀開一連串親信干政風暴。從10月29號開始，南韓民眾每星期六舉行燭光示威，要求朴槿惠下台，儘管朴槿惠前後三度道歉，但都無法平息眾怒。11月3號，法院下令逮捕崔順實。



==(2016.11.4)南韓前總統 朴槿惠==

如有需要 我願意誠摯地

配合檢方調查

我也願意接受特調組的調查結果



11月17號，南韓國會通過組成特調組調查全案。12月13號，171名國會議員提出彈劾案。彈劾的13條罪狀，包括朴槿惠涉及收賄，透過親信向企業施壓，捐款給崔順實掌控的兩個基金會，金額超過9千4百萬美元。處理世越號船難失職，中間有7小時行蹤不明。跟親信共同制作黑名單，封殺上萬名藝文人士，這些人遭打壓的原因是曾經批評朴槿惠的政策，或是為在野黨政治人物站過台。其它還有侵犯言論自由打壓媒體。



==(2016.11.29)南韓前總統 朴槿惠==

我將個人的去留交由國會決定

包括縮短個人任期



彈核案在12月29號表決，國會以234票贊成、56票反對通過，全案送交憲法法庭審理。朴槿惠被暫停總統職權，由國務總理黃教安代行。今年1月3號南韓憲法法庭啟動彈劾案審理程序，歷經17次開庭，最後在2月27號結辯，朴槿惠始終沒有出庭，只透過律師團提交答辯狀，全盤否認13條彈劾指控。



期間三星集團少東李在鎔，也因為行賄罪遭到收押，加上特檢組認定總統朴槿惠跟崔順實合謀收賄，決定起訴包括崔順實，三星電子副會長李在鎔在內共十多名相關涉案者，朴槿惠也被立案列為涉貪嫌疑人。現在憲法法院裁定彈劾案成立，失去總統保護傘的朴槿惠，也將面臨檢方的刑事調查，追究受賄等罪嫌。



記者 陳秋玫 報導



