美國濱臨大湖區的密西根州，在婦女節前後遭遇10到11級的暴風、連續吹襲12小時。兩人疑似因為強風導致的車禍身亡，上千根電線桿和幾千條電纜被吹斷，造成超過百萬民眾無電可用。



民眾自拍的畫面可以看到，天空雖然一片晴朗，但強風把房屋旁邊的樹木吹得搖搖晃晃。根據當地媒體引述的氣象資料，風力最強時達到每秒29.5公尺，相當於11級的狂風。像這樣房舍屋頂被吹壞的畫面，暴風所到之處隨處可見，更糟糕的是停電的問題。



==密西根州州長 史奈德==

根據DTE電力公司的資料，這是本州有史以來最大規模(的停電)。估計受影響的民眾佔本州人口1/3。



在電力公司全力搶修之下，面臨停店困擾的民眾，已經從一開始超過百萬人，到目前還有73萬多人。由於氣溫低於攝氏零度，民眾缺乏取暖所需的能源，是電力恢復之前最迫切的問題。



==密西根州州長 史奈德==

我們與密西根州警局，還有紅十字會等也在現場的組織合作，感謝他們，還有很多在地的團體，一起確保取暖中心和其他資源都夠用。



根據氣象資料，這波暴風夾帶著雨雪，正由中西部往東岸前進，包括波士頓、紐約等城市，台灣時間這個週末都會遇上暴風雪。有關單位呼籲民眾小心防範。



記者 綜合報導



