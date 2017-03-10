美國總統川普禁止6個穆斯林國家旅客入境的新命令，預定在16號開始實施。針對這項禁令，夏威夷州率先發難，提起訴訟，控告川普行政命令違憲。



夏威夷民主黨政府的司法官員，8號再度挑戰總統川普行政命令違憲，不利當地穆斯林、觀光業以及外國學生等理由，向檀香山夏威夷聯邦地方法院，聲請暫時禁制令，成為全美第一個挑戰川普新禁令的州政府。



==夏威夷民主黨籍華裔檢察長 金士敬==

這不只是民主黨的事

也不單是應辦事項

這已經牽涉種族主義

我認為擁有多元種族的夏威夷

如果不挺身反對這道歧視命令

就會使我們的祖先蒙羞



金士敬強調，川普針對國籍發出的禁令，讓他們聯想到1942年以後日裔美國人囚禁事件，當時的美國總統羅斯福，因為珍珠港事件下令隔離日裔人士。直到1988年，美國政府才就當年的種族歧視命令賠償道歉。夏威夷有兩成的人口出生外國，另外還有十萬人不具美國公民身份，因此不論歷史或憲法，都無法容許破壞族群融合的行為。



夏威夷之前就試圖透過司法途徑，封殺川普1月27的禁穆令，這次訴訟的原告新加入夏威夷穆斯林宗教領袖埃爾舍克。被視為奇招。目前夏威夷聯邦地院法官華生已經受理此案，並預定15號舉行聽證會，就在川普新令生效的前一天。



川普6號再度以「防止外國恐怖主義份子入境」的理由，簽署新版旅遊禁令，將從16號開始暫停收容全球難民120天，以及暫停對敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門和蘇丹人核發新簽證，但排除第一波名單中的伊拉克、合法永久居民以及有效簽證持有者。目前除了夏威夷，之前成功封殺川普首份禁穆林的華盛頓州，也準備提告。另外有民族大融爐稱號的紐約，則有大批民眾上街，譴責川普，聲援移民。



記者 陳秋玫 報導



