德火車站男子持斧頭攻擊 7傷其中1命危公視 (2017-03-10 00:00)
德國西部大城杜塞道夫，9號晚間發生斧頭攻擊事件，一名男子在當地火車站持斧頭隨機攻擊民眾，目前已知有7人受傷，其中1人傷勢嚴重，歹徒逃跑時也受重傷，因歹徒有心理疾病，警方初步排除恐怖攻擊，但犯案動機要再調查。
斧頭攻擊事件發生後，德國西部大城杜塞道夫的火車總站，立即疏散車站內的所有人員跟乘客，救護車也在車站往待命，大批反恐員警到場立即封鎖現場展開搜索，深怕還有共犯藏匿在車站內。
這起斧頭隨即攻擊事件，發生在德國當地時間9號晚間9點左右，一名男子從車廂內開始揮舞斧頭，並一路砍到月台，至少有七人被砍傷，其中一人傷勢嚴重。民眾手機拍攝到攻擊現場驚慌逃竄的混亂場面，而歹徒在逃跑時也受到重傷，遭警方逮捕。
==德國杜塞道夫警局發言人 馬庫斯==
德國警方迅速抵達現場，並即時搶救傷者，同時展開獵捕行動。歹徒試圖逃跑時跳下一座橋梁受到重傷，他目前也在醫院內救治。
原本警方表示有兩名嫌犯落網，但稍後修正為一人，而落網的這名歹徒是36歲的南斯拉夫男子，罹患精神疾病，警方初步排除恐怖攻擊的可能，但真正的犯案動機還有待調查。德國去年12月在柏林的耶誕市集，發生卡車衝撞人群的恐攻事件後，反恐戒備立刻升級。BBC報導，杜塞道夫火車總站案發後一度停止營運，目前已恢復通車。
記者 靳元慶 報導
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