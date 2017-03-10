冬瓜糖磚竟添工業石灰 查獲地下工廠公視 (2017-03-10 00:00)
一般冬瓜糖磚，可以添加食用級石灰提升風味，但高雄新泳豐地下工廠，竟然使用便宜20倍的工業用石灰，衛生局已封存所有產品，不過這間地下工廠已經經營2年多，煮出來的黑心冬瓜茶，早被消費者吃下肚。
衛生局和警方進到位在高雄仁武的鐵皮工廠，大水池裡泡著冬瓜片，表面卻浮著白白的粉末，仔細一查，竟然添加了藏在戶外的工業用石灰。
原來做冬瓜糖磚，可以添加食用級石灰提升風味，但這家地下工廠，用每包只有60元的工業石灰，取代1200元的食用級石灰。
==高雄市衛生局食品科長 陳建榮==
生的冬瓜片 背景值
大概每公斤有8、90公克
但是我們這個成品送去化驗
竟然化驗出來 大概每公斤有700多
衛生局去年10月就查獲，但等到現在才公佈，就是為了等檢驗報告，目前確認黑心冬瓜糖磚鈣超標8到9倍，會傷害腸胃和腎，當時工廠裡1萬多公斤成品都已封存，下游受害廠商包括南部知名連鎖飲料店，也都早就配合回收。
==連鎖飲料店經理 李宇喬==
那時候我們都有拿
（工廠)SGS合格報告
都是正常OK的
（所以你們也是不知情)
對 我們也是不知情
成品沒再流入市面，但檢方追查，地下工廠已經經營2年多，因為售價並沒有比較便宜，從台南到屏東，有十多家下游廠商不小心賣出這些黑心糖磚煮的冬瓜茶，檢方偵辦後將兩名業者依違反食安法和詐欺罪嫌起訴。
記者 王介村 許政俊 溫正衡 南部報導
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