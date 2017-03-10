















這次桃園愛心長照中心發生意外，有專家認為，除了業者非法超收，政府對不同樓層高度的消防安檢，最好也要有不同設置標準，否則高樓層對長者來說、的確逃生有困難，衛福部也坦承，台灣地小人稠，要求長照機構設在低樓層、不太可能。工作人員拿出滅火器進行消防演練，萬一火勢太大，再打開消防栓，拿出消防水帶，另一方面也緊急使用窗邊緩降機，協助人員逃生，即使是高樓層或行動不便的住民，也都能利用逃生坡道，將坐輪椅或臥床的住民、安全的推到樓下避難。==兆如老人養護中心院長 林秀霞==一旦火災的時候 我們電梯不能坐那從樓梯下來是很辛苦的那我們這個建築物剛好有個逃生坡我們的老人家可以在床鋪上就推著床下來這是台北市一家公辦民營的養護機構，七層樓高、約有400位住民，每年內部都有兩次大型消防演練，以確保住民安全；而桃園龍潭愛心長照中心、這次發生大火意外，造成四人命喪火窟，有專家認為，主要原因除了業者非法超收住民，政府對於不同樓層高度的消防安檢，最好也要有不同設置標準，否則高樓層對長者來說、的確逃生有困難。==台灣居家服務策略聯盟理事長 林金立==不同的樓層或不同的空間應該有不同的消防自救的一個規範==衛福部社家署署長 簡慧娟==市區裡面可能土地有比較狹窄建築物 你要找到說通通都是一樓可能困難度是比較高衛福部坦承，台灣地小人稠，若要求所有長照機構都設置在低樓層、是不太可能，不過日後會加強稽查及輔導，而根據統計，目前國內有10家機構、安養中心，被民眾舉報有未立案情形，正由地方政府列管稽查中。記者 賴淑敏 蔣龍祥 台北報導