韓國總統朴槿惠彈劾案通過，在憲法法庭外反對她的群眾高興跳起落淚，但在另外一邊的支持者則相當憤怒，數度發生肢體衝突，甚至檢查媒體記者的攝影機，以下是公視記者來自韓國首爾的現場報導。



看著大螢幕，現場直播彈劾案宣判結果，宣讀時，群眾一聽到世越號事件、崔順實介入財閥的事情，認定朴槿惠姨母有直接或間接協助，從中獲利，馬上大喊並呼應，將心裡累積已久的不滿釋放，有人不停的抽菸，看得出心情相當焦慮，但是安靜下來時，則清楚聽從不遠的地方傳來對應的集會聲音。這群反對朴槿惠的群眾，最後聽到宣告違憲、法官投票全數通過，馬上全場沸騰。



==反對朴槿惠民眾==

我真的好高興 即使我必須把我

歐洲的生意給延後



另外一邊的聲音原來是來自一牆之隔外的廣場，他們全都是朴槿惠的支持者，見到我們的攝影機以及麥克風，露出警戒的表情，而這是有原因的。



==支持朴槿惠民眾==

因為所有的韓國媒體 報紙

他們都不報導真相

他們都在說謊

所有的事件都是謊言



支持者不願接受事實，陣陣酒氣瀰漫，可以得知大家心情相當沮喪，藉著幾分酒意，一天下來爆發數起肢體衝突，有人只要見到是記者，就相當火大，大聲要求公平報導。



事實上稍早宣讀判決時，是一個技巧，因為現場群眾越來越多，警方利用宣讀的時間，準備好應變.



光化門的周邊道路，一整天都有警察，兩萬名警力隨時待命。一牆之隔，兩樣心情，彈劾案通過，這邊的大舞台，歡樂歌聲，幾個街區外的憲法法庭外，則是不曾間斷的抗議口號。



朴槿惠去職，根據規定，韓國必須在六十天之內選出新總統。



記者 黃韻玲 郭俊麟 韓國首爾報導



