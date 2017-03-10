以南韓第一位女總統風光上台的朴槿惠，2012年參選總統時，自稱自己是嫁給了國家，身為前總統朴正熙的長女，朴槿惠從小就歷經政變以及父母被暗殺的殘酷現實，現在因為閨密崔順實干政風波，最終遭到彈劾，無法做滿任期，大起大落的人生，相當戲劇性。



南韓總統朴槿惠，2012年在總統大選時，以三無女人--也就是「沒有父親、沒有丈夫、沒有小孩」，可以全心全意為國家的訴求，打動選民贏得過半數選票，成為南韓史上第一位女總統。



==南韓總統 朴槿惠(資料畫面)==

我要在此宣示

我將奉獻我的生命

為人民謀福利

我朴槿惠 宣布競選

第18任總統



朴槿惠是韓國第三任總統朴正熙的長女，1961年--朴槿惠9歲的時候，朴正熙發動軍事政變當上總統，1974年，朴正熙妻子陸英修在出席南韓光復節活動被暗殺，正在法國唸書的朴槿惠，放棄了當學者的夢想，回國扮演母親留下的第一夫人角色。



==南韓總統 朴槿惠(資料畫面)==

我媽媽的夢想是要建立一個

窮人孤苦之人也能圓夢的國家

現在她的理想將由我來實現



1978年，在位18年的朴正熙，同樣被政變暗殺，父母雙亡的朴槿惠為了躲避政治清算，低調隱居18年，在這段時間，小她四歲的崔順實和父親崔太敏，一直陪伴著朴槿惠。崔太敏是南韓永生教創教掌門人，他在朴槿惠母親遇刺後，以陸英修托夢的理由說服朴槿惠，成為她的精神導師。崔太敏口中具有神力的崔順實，比朴槿惠小四歲，朴槿惠對崔順實的信任，勝過自己的親弟妹。



1998年朴槿惠出關從政，當選南韓國會議員；2007年首次角逐總統時，僅以些微差距敗給李明博，但2012年公主復仇，果然重回睽違33年的青瓦台。



朴槿惠執政後的滿意度，原本曾經高達64%，但2014年發生近三百人死亡的「世越號」船難，政府癱瘓應變，才讓她跌下雲端，之後南韓又接連生MERS風暴、青年失業和經濟低迷，到了崔順實干政歛財真相曝光後，終於徹底崩盤。



記者 陳秋玫 報導



