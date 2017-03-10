全球關注的朴槿惠彈劾案，南韓憲法法庭10號做成決議，八名法官全數通過彈劾案成立，即刻解除朴槿惠總統職務，朴槿惠也成為南韓史上第一位遭彈劾下台的總統。朴槿惠遭罷免後，倒朴民眾歡欣鼓舞，高喊民主重生，但挺朴群眾跟警方爆發激烈衝突，甚至有兩人不幸死亡，一人切腹重傷。



南韓憲法法庭10號上午宣布，8名法官一致認定朴槿惠受賄濫權事實明確，傷害民主與法治精神，裁定去年12月9號國會的彈劾案成立，即刻解除朴槿惠總統職務，朴槿惠不僅是南韓首位女總統，也是南韓史上首位遭罷免下台的總統。



==南韓憲法法庭首席法官 李貞美==

被告的違法行為所引發的負面跟連鎖效應非常重大，因此憲法法庭認為解除被告職務將有極大利益，基於這項理由，我們宣布一致同意的結果，我們解除總統朴槿惠的職務。



李貞美進一步指出，朴槿惠對世越號船難事件的處理明顯違憲，崔順實干政風波爆發，又全盤否認指控，不配合調查，證明沒有守護憲法的誠意，辜負國民的信任。李貞美強調，這次判決是捍衛憲法精神，無關乎意識形態。



==南韓憲法法庭首席法官 李貞美==

此外，這項彈劾案跟保守或是激進的意識形態無關，而是攸關捍衛憲法法律的事件。



朴槿惠確定遭彈劾下台後，首爾憲法法庭外的倒朴群眾，欣喜若狂高喊勝利。



==南韓民眾==

今天，南韓的憲法跟民主又再度重生了。



但力挺朴槿惠的民眾無法接受判決結果，跟警方爆發激烈肢體衝突，混亂中兩名男子送醫後宣告不治，另一名男子情緒激動切腹，緊急送醫治療，另外還有多人受傷。



==南韓民眾==

我們無法接受憲法法庭的裁定，我們會持續為南韓的民主抗爭到底。



朴槿惠遭彈劾後，被剝奪總統身分變成平民，在失去刑事豁免權後，未來恐將面臨被起訴的命運。根據南韓憲法，必須在60天內選出新總統，因此南韓可能在5月9號之前舉行第19屆總統大選。面對社會分裂嚴重，南韓代理總統黃教安也出面呼籲南韓國民冷靜。



記者 靳元慶 報導



