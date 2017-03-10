日期:3月10日，2016-17賽季CBA季後賽半決賽今晚開打。本輪新疆和遼寧將爭奪總決賽席位，今晚新疆坐鎮主場迎戰遼寧，最終新疆隊憑藉亞當斯砍下43分6籃板8助攻和全隊多點開花主場118-93大勝遼寧隊。新疆總比分1-0領先遼寧。

本場比賽，新疆隊把防守的重點從一開始就放在了哈德森身上，雖然哈德森從一開場就手感火熱，連續投中三分球，但新疆隊的輪番貼防讓哈德森在下半場進攻啞火。

主教練李秋平賽后透露，死纏哈德森是新疆隊賽前就布置好的戰術。「上半場哈德森手感火熱，但季後賽是一個整場比賽，上半場和下半場一直那麼打體能會有問題，所以雖然他一開始打得好，但我們一直在防守端纏著他，只要堅持防守會起到作用。」

哈德森全場比賽拿下了28分，只獲得了13次出手機會，這和他每場比賽的平均出手次數相比相差甚遠。本賽季，哈德森的場均出手次數高達24次，這也體現出了新疆隊在防守端的作用。

李秋平表示：「半決賽第一場球，這場勝利對整個半決賽是很關鍵的一場球。我們並沒有做什麼針對性的部署，因為雙方都比較熟一些。我們的要求就是打得出自己的水平，進攻方面多打團隊，這場比賽大家分享球權做得很好。如果我們每一場都這樣打，我們水平會發揮得非常好。」

（賈磊）