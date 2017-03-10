日期:3月10日，周琦在對陣遼寧男籃的CBA半決賽首場比賽中拿到17分和12個籃板2次蓋帽，幫助球隊118-93大比分取勝。下半場在遼寧內線的兩次大力扣籃，顯出他在籃下進攻時強硬的決心。兒子娃娃在新疆被用來稱讚真男人，真漢子，周琦在今天的表現值得一句「兒子娃娃」的誇獎。

首節比賽開始后，周琦用自己在內線的一記強攻博得的罰球為新疆男籃先拔頭籌，隨後他面對韓德君和廉明坐鎮的內線沒有獲得太多單打的機會。他更多的只是作為場上新疆隊的一員積極的將球傳導到場上的空位。第二節的一幕很能說明上半場新疆男籃在進攻中的耐心，第二節才打了4分鐘不到時，新疆男籃的一次進攻幾乎過了所有五個球員的手，最後落到了站在外線的周琦手中，此時遼寧的防守因為連續的補防早已經失去了位置，周琦的面前一片開闊，他輕抖手腕命中三分。半場比賽周琦憑藉這記外線投籃和罰球拿到8分。

如果問誰是新疆男籃陣中在季後賽求勝慾望最強烈的球員的話，那周琦絕對是其中的一員。去年的季後賽留給了他太多的遺憾和不美好的回憶，也讓他的未來產生了不確定性，他唯一能做的就是在今年的季後賽中展現出自己在這一年中的進步，並且表現出絕對的取勝慾望。

因此在第四節比賽中，當他在進攻中面對趙繼偉和蘭多夫的夾擊時，他為了擺脫防守全力的完成了一次進攻動作，即便他明白這個動作會讓從小一起練球的趙繼偉被肘擊倒地，但周琦只想把球打進。他的強硬進攻態勢在第三節末就有所體現，當時新疆隊亞當斯發起快速反擊，布萊切接到分球后直塞給了衝到籃下的周琦。周琦大跨步起跳，頂著將球重重的扣進了籃筐，廉明在空中直接被擠到了底線以外，此外還賠上了一次犯規。進球后的周琦如同他在2015年的亞錦賽上那樣，緊握雙拳怒吼著，他太想打出這樣的表現了。同樣霸氣的扣籃，周琦在第四節又來了一次。

雖然今天遼寧男籃遭遇了一場潰敗，但是他們的內線實力可以說在聯盟中僅次於新疆隊，無論攻防都頗具實力。因此這個7場4勝的系列賽對於周琦的自我證明也是一個非常好的機會。今天遼寧的內線表現有些失常，隨後的幾場比賽，遼寧一定會加強對內線的控制。如果周琦在遼寧的改變之後依然能維持本場比賽的表現，那麼無疑對他今夏的去向會有很大的幫助。（Eric）