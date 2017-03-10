奇了！阿森納有桑切斯勝率反低 沒他勝率超7成北京新浪網 (2017-03-10 22:08)
最近一段時間，桑切斯和隊友的內訌風波，被傳的沸沸揚揚，英國多家媒體披露，桑切斯已經打算離開阿森納。很多球迷都擔心，失去桑切斯后阿森納的戰力會受到嚴重削弱。不過《太陽報》統計數據顯示，阿森納在沒有桑切斯的比賽里，反而勝率更高。
桑切斯2014年7月加盟阿森納，截至目前，他為阿森納出場129次，戰績是72勝28平29負，勝率為55.8%。不過，同時期，桑切斯缺席了阿森納21場比賽，結果槍手取得了15勝2平4負的成績，勝率達到71.4%。相比較而言，桑切斯缺席的比賽，阿森納的勝率反而更高。
（Alduin）
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