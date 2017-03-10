2分2板4犯兩次被隔扣 郭士強最無奈的選擇北京新浪網 (2017-03-10 22:13)
廉明慘遭周琦隔扣
日期:3月10日，CBA半決賽首場比賽中，新疆隊主場118-93大勝遼寧。全場比賽，遼寧內線廉明全場出戰22分鐘，卻只有2分2籃板入賬。雖然遼寧主帥郭士強一整個賽季都堅持給予廉明首發位置，可是現在看來，這或許並不是他認可廉明的能力，而實在是無人可用局面下的無奈之舉。
所有人都知道，面對遼寧，新疆的內線佔據了絕對優勢。可到了比賽中，遼寧內線如此輕易被打爆的表現還是讓人有些意外。而廉明這一點，尤其成為了新疆隊的主要突破口。對位周琦，廉明完全沒有任何辦法。無論是遠投還是突破，抑或是封蓋或沖搶籃板。面對廉明，周琦打的遊刃有餘，下半場他更是兩度隔著廉明狠狠將球砸進籃筐，完全點燃了主場球迷的激情。
看著對手內線的予取予求，遼寧主帥郭士強面色鐵青，剛剛歸隊坐在場邊的李曉旭同樣表情複雜。如果不是李曉旭的傷病，廉明或許根本不會得到這賽季這樣多的上場機會。可這就是遼寧隊現在要面對的現實。李曉旭無法出場，在4號位，他們只能使用廉明。可在這樣一場完敗后，郭士強與廉明各自的信心，是否會出現動搖？
問題暴露的明顯，解決起來卻不那麼容易。遼寧主帥郭士強固然會覺得有些無奈，可他沒時間沉浸在這種情緒中。不做點什麼，可能這輪系列賽的勝負，將會就此蓋棺論定。
（名人糖）
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