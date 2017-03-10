直通賽-丁寧兩勝拿世乒賽門票 男隊95年小將突圍北京新浪網 (2017-03-10 22:14)
丁寧贏了！
日期:3月10日消息，2017年「地表最強12人」國乒直通選拔賽在廣東深圳進行第三階段血戰到底的角逐，林高遠和丁寧拿到男女隊的第二張門票。林高遠連勝許昕、周雨直通成功，而丁寧連勝陳夢、馮亞蘭贏得女單門票，不過馮亞蘭打出一個神一般的左手回球贏得了全場球迷的喝彩。
許昕、林高遠和周雨三人在男子組展開決戰。首場比賽就在許昕和林高遠之間進行，第一階段林高遠就曾戰勝過許昕。兩人在場上激戰超過36分鐘打滿三局，最終林高遠把握住關鍵球機會，他以2比1（11比8、5比11、11比9）險勝許昕。
第二場在許昕和周雨之間進行。許昕進入狀態很快，他充分發揮正手進攻的威力，他以11比8先勝一局。第二局雙方爭奪更為激烈，領先權多次易主，周雨最後時刻發力以11比8扳回一局。決勝局裡，許昕迅速拉開比分，他以11比3再勝，從而以2比1戰勝周雨。
林高遠在第三場和周雨相遇。周雨開局不錯，他先拿3分領跑，可這之後林高遠完全掌控了局勢，他回敬一波10比1的高潮拿到局點，他以11比5先聲奪人。第二局林高遠乘勝追擊先得3分，周雨請求暫停。回到場上林高遠不斷擴大優勢以10比3拿到賽點，隨著周雨回球下網，11比3，林高遠再勝一局以2比0獲勝，兩連勝的他鎖定男隊的第二張門票。
女子組比賽在丁寧、陳夢和馮亞蘭之間進行。首場比賽是丁寧對陣陳夢，丁寧進入狀態很快，她在場上成功壓制住陳夢，11比9、11比7，她直落兩局取勝，丁寧拿到第1勝。按照規則，接下來是馮亞蘭和陳夢相遇。兩人在場上爭奪異常激烈，先丟一局的陳夢成功翻盤，她連扳兩局以2比1（6比11、14比12、11比2）險勝，陳夢保留著拿到門票的一線希望。
丁寧和馮亞蘭在第三場相遇。馮亞蘭表現出更強的求勝欲，她在首局以11比4先勝。第二局丁寧狀態越來越好，她以11比8扳回一局。決勝局中丁寧中段發力連續得分，她以10比4率先拿到賽點。沒有退路的馮亞蘭放手一搏，她積極凶搏，連救4個賽點追成8比10。下一球馮亞蘭打出了一個夢幻球，丁寧佔據主動把馮亞蘭逼到中遠台，被動中馮亞蘭在正手來不及拉球的情況下把球拍交到左手，拉出一記大角度的制勝球，她又救一分追成9比10。這一球讓現場的所有人吃驚不已，丁寧也感到有些不可思議。可惜下一球馮亞蘭正手拉球出界，11比9，丁寧贏得決勝局以2比1險勝。這樣丁寧憑藉兩勝的表現鎖定女單的第二張直通門票，輸球的馮亞蘭向全場球迷致意，球迷們送給她熱烈的掌聲。
（Chimera）
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