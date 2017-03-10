菲總統府法律顧問帕內洛中央社 (2017-03-10 22:10)
菲國1名律師表示將向國際刑事法院（ICC）控告杜特蒂總統「危害人類罪」，但菲律賓總統府法律顧問帕內洛（中）10日說，對方沒有提告的足夠證據。中央社記者林行健馬尼拉攝 106年3月10日
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