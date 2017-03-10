（中央社記者姜遠珍首爾2017年3月10日專電）南韓總統朴槿惠今天遭彈劾下台，預計5月初將進行總統改選，可望贏得執政權的在野黨共同民主黨，決定收回強硬鬥爭心態，宣示以國會第一大黨之姿，安定民生，重建國政。



南韓「聯合新聞通訊社」指出，共同民主黨黨魁秋美愛、國民之黨黨魁朴智元在憲法法院宣判總統彈劾案時，並沒有走上首爾街頭，而是待在國會靜觀其變，這動作凸顯了在野陣營已收回強硬鬥爭心態，開始專注於國政運作。



對南韓在野陣營而言，高舉清算積弊的旗幟，達到成功彈劾總統朴槿惠目標後，現在要收回走上街頭、大搞燭光集會的強硬立場，希望向國民展現出即將執政的政黨穩定性，爭取南韓國民的認可，達到政黨輪替的目標。



共同民主黨內部正醞釀盡快清理「廣場政治」的氣氛，認為當下應該致力挽救民生、收拾混亂局面、弭平社會分歧以及撫慰不安的國民，而不是一路強硬鬥爭到底。



共同民主黨黨鞭禹相虎強調，「今晚的燭光集會將不會看到民主黨的旗幟」，他說，「雖然無法阻擋以個人判斷而參加燭光集會，但還是不要去的好。」



此外，國民之黨黨代表朴智元囑咐黨鞭朱昇鎔表示，「即使憲法法院宣判彈劾成立，也絕對不要讓歡呼聲出現在議員總會上。」



目前南韓兩大在野黨都異口同聲地高呼「民生優先」和「貫徹修憲立法」，但在修憲上，卻存在著差異。



共同民主黨主張在明年地方首長選舉時，以國民投票來決定修憲，在這之前，由黨內修憲特委為中心，研擬修憲案。



國民之黨則表示，總統大選之前，也可以在國會提議修憲案，對共同民主黨展開攻勢，這是因為可望當選下屆總統的共同民主黨前黨魁文在寅，最不希望因修憲而分權。